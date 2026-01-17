Omitir para ir al contenido principal
El Gobierno se aísla del mundo siguiendo los pasos de Donald Trump.
Alineado con EE.UU., Milei abandonará alrededor de 50 organismos y tratados internacionales
El canciller Quirno tiene a la firma una resolución para salir de varios de esos espacios. Un increíble cable secreto de la Cancillería trata de tapar las contradicciones.
Por
Raúl Kollmann
18 de enero de 2026 - 1:37
Los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca.
(ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)
