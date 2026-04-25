El Gobierno promulgó la ley de Glaciares y la sociedad sale a la calle

El glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional de Los Glaciares, cerca de El Calafate, en Argentina, en una imagen del 8 de junio de 2025

El glaciar Perito Moreno, en el Parque Nacional de Los Glaciares, cerca de El Calafate, en Argentina, en una imagen del 8 de junio de 2025

(AFP -)