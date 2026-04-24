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Deportes

Fue la primera victoria del equipo de Duró, que sigue último en la Zona A

Torneo Apertura: Riestra venció y frustró a un opaco Independiente

Los goles de Bracamonte y Ramírez, más el rigor físico del local, complicaron al Rojo en su objetivo de sellar su pase a play-offs.

Riestra vs Independiente
El Malevo logró batir al Rojo en el Bajo Flores. Foto: FOTOBAIRES Fecha 16 Torneo Apertura Liga Profesional. (FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto)

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Por "inexistencia de delito"

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