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Economía
Seis de cada diez hogares en Argentina tiene alguna deuda no bancaria
Más familias sobreendeudadas
Ante el ahogo, el mecanismo abarca desde créditos de proveedores no financieros, hasta el atraso en el pago de impuestos, de expensas o préstamos con parientes o amigos.
Por
Mara Pedrazzoli
24 de abril de 2026 - 21:33
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Las billeteras virtuales concentran el 60 por ciento de los préstamos.
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