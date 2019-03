#HayTablas Cuatro actrices se convierten en obreros de un campamento petrolero en el retorno de Petróleo , del cuarteto Piel de Lava (miércoles a domingo s a las 20.30, Teatro San Martín). Los m onólogos sin red animan el proyecto abierto Jam de Stand Up (martes a las 22, C lub C ultural Matienzo). Sexo, drogas, Shakespeare y desgano se entrecruzan en Transparencia (en trance) , la propuesta rítmico-teatral de Maia Mónaco que une en escena a un baterista y un grupo actoral (miércoles a las 21.30, Cultural Morán, a la gorra). Y un amor adolescente prohibido rompe los planes familiares en el reestreno de Desnudez , de Carolina Mazzaferro (viernes a las 23, Teatro Anfitrión).

#CualquieraPuedeGooglear Babasónicos anunci ó su Festival Discutible, un concierto de tres actos con escenarios mutantes y bandas soporte en el Hipódromo de Palermo (1/6). Click taquillero. Un ex boxeador vuelve al ring en Tu órbita , el nuevo video de Bandalos Chinos, mientras que los juegos de iluminación animan Los pies , el flamante clip de Nidos (ya en YouTube). Click y videos con crema. Indios anunció que sacará Besos en la espalda en mayo y que lo presentará el 5/7 en Vorterix, Carajo soltó preventa online del libro-álbum Basado en hechos reales , y Chancha Vía Circuito, Mariana Päraway, Tremor, Uji y Klik & Fri k son algunos de los artistas que integran Flora y fauna , compilado de folklore digital curado por Carla Sanguinetti y Villa Diamante a través de Discos Crack. Click de catálogo.

#EstaEsParaVos Los djs Rafael Sorol y Nicolás Castro armaron el proyecto-álbum BUTH: Buscate Un Trabajo Honesto , que evoca el histórico retruque televisivo de Pappo a Dj Deró y reconstruye en clave house clásicos rockers de Sumo, Spinetta y García, entre otros. Además, el power trío Exiliado peló Sr.Wake Up , su mashup de Las Manos de Filippi + Rage Against the Machine, cuyo resultado ya está online.

#AduanaParalela Capitales extranjeros. Los hermanitos españoles Ayax y Prok meterán segunda función trapera en Niceto Club (mañana a las 20), los colombianos Esteban Copete y su Kinteto Pacífico meterán percusión afrolatina en l a Usina del Arte (24/3), el joven mexicaliforniano Cuco llevará su hip-hop folky a Niceto Club (27/4) y el ibérico Nacho Vegas cantará en Groove (10/5).

#JoystickDivision La muestra Game On! El arte en el juego, que explora lazos entre videojuegos, cultura digital, instalaciones electrónicas, controles, arte y sociedad, abrió la convocatoria para la exhibición que armará en noviembre en el C entro C ultural San Martín ( recepción de propuestas hasta el 30/4 vía http:// www.gameonxp.com ).