Con Bielsa, por sus banderas históricas

Matilde Bruera completó una carrera judicial absolutamente respetable, específicamente en el mundo de los derechos humanos. Cuando cerró esa etapa, recibió unas semanas atrás la propuesta de saltar a la política partidaria. Lo deliberó, y aceptó para convertirse en la segunda de la lista de diputados provinciales que lidera la diputada nacional Silvina Frana, y acompaña a la precandidata a gobernadora María Eugenia Bielsa.

En diálogo con Rosario12, Bruera dijo sentirse "desilusionada" por la decisión de Unidad Ciudadana (UC) de apoyar al precandidato Omar Perotti. "Lamento que hayan optado por el espacio de Perotti, pero yo creo que más de uno va a votar acá", confió.

--Tiene una extensa trayectoria en el mundo derechos humanos, ¿por qué decidió pegar el salto a la política?

--En primer lugar, una invitación de María Eugenia Bielsa, no es algo que yo busqué. Militante política fui toda la vida, milité políticamente, socialmente y en derechos humanos específicamente. Después de haberme retirado de la carrera judicial, recibí esta propuesta y María Eugenia es una mujer y política a la que respeto mucho, por su trayectoria, por sus propuestas. Lo deliberé un tiempo conmigo misma y después lo decidí.

--¿Cuál es la diferencia entre los adversarios del peronismo, Bielsa y Perotti?

--A María Eugenia le conozco una trayectoria impecable cuando fue vicegobernadora. En cambio, yo era abogada de la Asociación Bancaria cuando Perotti participó en la privatización del Banco de Santa Fe. Conozco lo que pasó en ese proceso, acompañé la lucha de los bancarios, y actualmente la trayectoria también es diferente. No me gusta lo que ha votado Perotti en el Congreso, ha votado todas las leyes que tienen que ver con el ajuste, todas las leyes del macrismo. María Eugenia no ha participado de eso y su posición es contraria a esas cuestiones. Yo no hubiera ido en la lista de Perotti.

--¿Son muy diferentes?

--Sí, incluso en las propuestas que estoy escuchando también son diferentes. La posición que María Eugenia ha tenido siempre es diferente a la de Perotti, absolutamente.

--¿Cómo tomó que Unidad Ciudadana haya cerrado con Perotti?

--Para mí fue una desilusión. Hay muchos amigos kirchneristas que están militando en UC con los que me hubiera gustado compartir este espacio. Lamento que hayan optado por el espacio de Perotti, pero yo creo que más de uno va a votar acá.

--Cree que más allá del acuerdo de cúpulas…

--Sí, esto fue un acuerdo de cúpulas y hay muchos militantes, por lo menos eso me han hecho saber muchos amigos, que se han sentido mal, se sintieron llevados a ese lugar, que no lo hubieran elegido, y me han manifestado que no van a hacer caso al acuerdo de cúpulas y van a votar a María Eugenia y a nuestra lista de diputados.

"Yo era abogada de la Asociación Bancaria cuando Perotti participó en la privatización del Banco de Santa Fe. Conozco lo que pasó en ese proceso".

--En función de la trayectoria que tienen en derechos humanos, ¿cómo es la convivencia con la primera precandidata de la lista Silvana Frana, que votó en contra de la despenalización del aborto?

--Quienes estamos a favor de la legalización del aborto, justamente lo que pretendemos es convivir con quienes no están a favor para convencerlas, sino no tiene sentido. El tema de legalización del aborto es un proceso social, que se viene dando hace mucho tiempo y que uno tiene que debatirlo con la gente que no está de acuerdo. Esto hasta lo planteó Cristina en su momento. Yo respeto mucho la trayectoria de Silvina Frana, porque también votó todas las leyes contra el ajuste. Con ella me queda debatir su posición, pero sí estoy absolutamente de acuerdo con su trayectoria como diputada porque ha votado contra todas las leyes que Perotti votó a favor.

--¿Qué le aportará a la Legislatura en caso de convertirse en diputada?

--Quiero aportar esta experiencia en este protagonismo político si me toca entrar, estoy convencida que sí. Soy, como ustedes saben, profesora de Derecho Penal, tengo mucha experiencia como penalista, he sido defensora pública, todo el tema de derechos humanos y el tema judicial lo conozco profundamente. Y también conozco profundamente cómo está funcionando el sistema judicial en la Argentina, que es necesario aportarle transparencia sobre todo a la selección de magistrados, que es muy importante profundizar la reforma de la justicia penal, y a eso me voy a abocar.