Los colectivos de media y larga distancia que operan en todas las provincias del país y en las ciudades bonaerenses de Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría y San Nicolás dejaron de realizar sus recorridos nocturnos (entre las 22 y las 6) dado que, tras la quita de subsidios, las empresas de transporte automotor no llegaron a acuerdos salariales con los trabajadores. En algunos distritos, la falta de servicios terminó por impactar en otros espacios, como el sistema educativo: en San Juan, de hecho, el Ministerio de Educación ordenó “flexibilizar” los horarios de salida en las escuelas vespertinas y nocturnas para garantizar que los alumnos puedan regresar a sus casas. La medida de fuerza rige desde el lunes a la noche. Las distintas filiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en todo el país advirtieron que se podría “profundizar” en caso de no llegar a un acuerdo.

Según informó la UTA, el paro nacional que comenzó este lunes es en respuesta al “fracaso en la negociación de salarios con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros (Fatap)”. “No recibimos ninguna respuesta a nuestra legítima pretensión, en detrimento de la dignidad de los trabajadores, afectando fuertemente en el poder adquisitivo de nuestros haberes”, detalló el gremio sobre la negociación paritaria.

El secretario de prensa de la UTA, Mario Caligari, aclaró que la medida de fuerza alcanza a “todas las provincias del país e incluye a las ciudades bonaerenses de Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría y San Nicolás” y no comprende, en cambio, a los choferes que cumplen servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata y en el conurbano bonaerense. En algunas provincias que no adhirieron a la medida de fuerza, como Santiago del Estero y algunas zonas de Santa Fe, los colectivos funcionan con normalidad. La ciudad bonaerense de Mar Del Plata, en tanto, comenzó la suspensión del servicio nocturno (21.30 a 06) el pasado 11 de marzo y, según argumentó el secretario adjunto del gremio, Adrián Giménez, aún no recibieron una respuesta respecto al aumento que habían acordado en paritarias para febrero y que no fue depositado con el resto del salario.

Por la falta de transporte nocturno, en algunos distritos se cambió temporalmente el horario de salida de las escuelas. El Ministerio de Educación de San Juan, por ejemplo, ordenó a los directores o autoridades a cargo de los turnos vespertino y nocturno que flexibilicen el horario de salida de los alumnos para garantizar el regreso a sus hogares.

Los empresarios explicaron, ante las medidas de fuerza gremial, que sin subsidios no pueden pagar las subas salariales, dado que deberían trasladar el aumento a los boletos y en algunas provincias, en las que el boleto alcanzó los 42 pesos el tramo, resulta muy complicado. En menos de un mes, la tarifa pasó de 11 pesos a 19,50 en Santiago del Estero y de 11 a 19 en Corrientes. En Misiones, el boleto alcanza los 42 pesos en Candelaria, 36 en Garupá, 30 en Puerto Iguazú y 28 en Posadas y Oberá.