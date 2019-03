Poco antes de regresar a la Argentina, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió detalles sobre el estado de salud de su hija Florencia, quien se encuentra todavía en Cuba realizándose análisis y un tratamiento ambulatorio. Según se ve en la imagen de la historia clínica del Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ), el "diagnóstico definitivo" de Florencia es "trastorno de estrés postraumático", asociado con otros cinco diagnósticos: "Síndrome purpúrico", "Polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida", "amenorrea", "bajo peso corporal" y "linfederma ligero de miembros inferiores de etiología no precisada". "La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior no se recomienda viajar", concluye el informe firmado por el médico Charles Hall Smith y el director del CIMEQ, Roberto Castellanos Gutiérrez. "Es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona", agregó la senadora nacional a través de sus redes sociales.

La ex presidenta había viajado la semana pasada a La Habana para acompañar a Florencia Kirchner, luego de que los médicos cubanos le indicaran no tomarse el avión de regreso a la Argentina. En ese momento, la senadora informó a los jueces que llevan investigaciones que la involucran su necesidad de salir del país. Al filtrarse la información por parte de uno de ellos, difundió un video en el que explicó los motivos del viaje y denunció la "feroz persecución" mediática y judicial que padece su hija y que provocó un deterioro en su estado de salud.