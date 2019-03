El encuentro entre Croacia, vigente campeona de la Copa Davis, y Rusia abrirá en la pista central de la Caja Mágica madrileña el 18 de noviembre la fase final de esa competición en su nuevo formato, que se disputará hasta el 24 en la capital española.

"El Croacia-Rusia, del Grupo B, será el enfrentamiento que estrene la Pista Central", anunciaron este jueves la Federación Internacional de Tenis y la sociedad Kosmos, impulsora del nuevo proyecto de competición. Ese mismo día se disputarán también los encuentros Italia-Canadá, del grupo F, y el Bélgica-Colombia del grupo D.

España, encuadrada en el grupo B, se estrenará en el torneo al día siguiente frente a Rusia, mientras que Francia también iniciará su competición el 19 de noviembre contra Japón, dentro del grupo A. Este mismo día, Argentina se medirá Chile en el grupo C dentro de esta fase de grupos que se disputará hasta la mañana del 21 de noviembre, para en la tarde de este día comenzar con los cruces de cuartos de final. El sábado 23 de noviembre se jugarán las semifinales y el domingo 24 tendrá lugar la gran final de esta nueva Copa Davis.

En total 18 selecciones, repartidas en seis grupos, disputarán esta fase final, de las que los mejores de cada llave junto a los dos segundos mejores pasarán a cuartos de final.

"Los dos equipos con peores resultados en la fase de grupos descienden a su grupo zonal la siguiente temporada", explicaron los organizadores en un comunicado. Los cuatros semifinalistas se clasificarán directamente para la fase final de 2020, mientras que los otros doce equipos competirán las fases clasificatorias del próximo año.

Programación de la fase de grupos de la Copa Davis (horarios a definir):

Lunes 18/11

Croacia vs Rusia (Grupo B).

Italia vs Canadá (F).

Bélgica vs Colombia (D).

Martes 19/11

Argentina vs Chile (C).

Francia vs Japón (A) .

Kazajistán vs Holanda (E).

España vs Rusia (B).

Estados Unidos vs Canadá (F).

Australia vs Colombia (D).

Miércoles 20/11

Argentina vs Alemania (C).

Serbia vs Japón (A).

Gran Bretaña vs Holanda (E).

Croacia vs España (B).

Estados Unidos vs Italia (F).

Bélgica vs Australia (D).

Jueves 21/11

(por la mañana)

Francia vs Serbia (A).

Alemania vs Chile (C) .

Gran Bretaña vs Kazajistán (E).

(por la tarde)

Comenzarán los cuartos de final

Sábado 23/11

Semifinales

Domingo 24/11

La gran final.