Las cifras de la desocupación en el Gran Rosario difundidas el pasado jueves por el Indec, en base a datos del cuarto trimestre del 2018, que arrojaron una tasa del 12,8 por ciento, la más alta del país junto a Mar del Plata, son coincidentes con el informe del Centro de Estudios del Mercado de Trabajo que en febrero adelantó que la desocupación en nuestra ciudad en el mismo período estaba cerca del 14 por ciento. "Más allá de las comparaciones, lo que queda claro es que tristemente somos nuevamente los rosarinos y rosarinas los que debemos llevar la mochila de ser la capital nacional de la desocupación", señaló Cristian Recchio, director del Centro de Estudios del sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe. "Con una población de más de 70 mil personas sin empleo, y si sumamos la cantidad de sub ocupados, aquellas personas que trabajan menos de 30 horas semanales pero buscan trabajar más horas, la cantidad de personas con problemas de empleo en nuestra ciudad ascienda a más de 150 mil", agregó el ex gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Recchio señaló que en la primera quincena de abril van a tener la medición del primer trimestre del año, y todo parece indicar que los números del desempleo seguirán subiendo. "No hay chances de que eso no ocurra", lamentó.

Los datos de informe elaborado por el Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) para el el sindicato de Judiciales, correspondientes al cuatro trimestre del año pasado, que fueron reflejados por Rosario/12 en su edición del pasado 6 de febrero, precisaban que la tasa de desocupación medida en la ciudad alcanzaba el 14,24 por ciento frente al 10,28 registrado en el mismo período de 2017, mientras que la tasa de subocupación era del 15,17 por ciento, también 4 puntos superior a la del año anterior. La cantidad de desempleados aumentó de 48.850 a 70.883; es decir, 22 mil personas más que en ese período estaban sin empleo y lo buscaban activamente.

El relevamiento del Indec arrojó una tasa para el Gran Rosario del 12,8 por ciento. "No hay más desempleo por la buena voluntad de nuestros empresarios, sobretodo Pymes, que todavía están aguantando la embestida y siguen sosteniendo a los mismos trabajadores que capacitaron en su momento esperando si esto se reactiva", destacó Recchio.

"Si tenemos en cuenta que el organismo oficial realiza sus mediciones sobre el aglomerado Gran Rosario y nuestro centro de estudios mide solamente la ciudad de Rosario, por primera vez desde el año y medio que estamos midiendo, podemos afirmar que nuestro números, brindados casi tres meses antes, coinciden con los que desde el gobierno nacional brindan, ya que a pesar de los dos puntos de diferencia entre uno y otro la diferencia en la población que se mide puede llegar a esa variación", apuntó el director del centro de estudios, quien recordó que la diferencia entre las mediciones del cuarto trimestre de 2017 con la del Indec fue de cinco puntos.