El ex candidato a presidente por Unidad Popular (UP) y fundador de la CTA, Víctor De Gennaro, se reunió con el titular del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Gray, para sumar su espacio político al frente de unidad que varios sectores de la oposición conforman para enfrentar a Cambiemos en los próximos comicios nacionales. “Nos reunimos con Gray para expresarle la necesidad de un gran frente plural que permita derrotar a (Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal y (el intendente de Lanús, Néstor) Grindetti”, expresó el ex líder sindical a través de su cuenta de Twitter, en la que remarcó que las “internas sin piso es el único camino posible hacia la unidad”. Por su parte, el titular del peronismo bonaerense subrayó que la reunión con De Gennaro fue “un nuevo paso en la construcción del gran frente electoral” de cara a octubre y puntualizó que “hay que hacer un gran frente de centroizquierda” como parte de “la herramienta para devolver la esperanza a los argentinos”.

