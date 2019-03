La conformación del Organismo de Investigación, la tan mentada Policía Judicial, que llegaba a disipar dudas sobre casos resonantes, acaba de ser herida en su credibilidad. Es que el fiscal general Jorge Baclini, designó sin concurso previo a 195 postulantes, hombres y mujeres. Así lo acaba de denunciar el secretario del Sindicato de Judiciales Jorge Perlo. "Baclini quiere hacer ingresar a casi doscientos trabajadores judiciales por la ventana" le dijo el sindicalista a este diario, al consultarlo sobre un comunicado de prensa que ayer mismo hizo ciruclar. El gremio cuestiona que se hayan dejado de lados a los actuales trabajadores del poder jduicial, y se haya optado por una selección que no está explicada, y en la que repiten apellidos de actuales funcionarios poltiicos y judiciales y hasta de un jefe policial."Esto afecta gravemente la carrera judicial de quienes han esperado años para ascendeer" se queda Perlo. Más allá de los cuestionamientos sindicales, que ya llegaron en forma de nota a la Corte, la medida llega teñir de parcialidad al nuevo organismo, que en futuro deberá investigar hechos que se estén concretando por estos dias y que podrían incluir a miembros del actual gobierno.Las quejas sin embargo no solo corrieron por parte de los dirigentes gremiales sino que comenzaron a correr por las redes sociales donde ya hay un grupo de whattsapp donde se vuelcan los datos pormenorizados de los ingresantes con un título emblemático "No al acomodo".

"Nuestro régimen de ingreso al poder judicial es uno de los mejores del país e incluye un concurso sobre cuyos resultados la Corte analiza y propone los ascensos al Ejecutivo. Pero esos concursos no se han respetado, si querían ingresantes para una especialidad en particular, debieron haber convocado a un examen específico, pero todo el personal que ingresa al poder judicial entra por concurso y no a dedo".

"Acá están queriendo entrar gente por la ventana. Y la verdad es que no me interesa quienes son, para mi son personas que quieren meter sin rendir concurso alguno, lo que atenta contra la carrera judicial".

"Baclini quiere hacer ingresar a casi doscientos trabajadores judiciales por la ventana", dijo Perlo.

La objeción del sindicato plasmado en un comunicado que se titula "La carrera judicial no se toca" cuestiona la Resolución 0023/19 dictada por el Fiscal Baclini, a principios del mes de febrero de este año, la que se "apartó de las normas constitucionales... por las cuales la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de proponer el nombramiento de funcionarios y empleados previo concurso, como cabeza del Poder Judicial y es responsable absoluto del manejo presupuestario asignado a este poder".

Para el gremio "ya se han dictado acordadas que dispusieron que los Organismos del Nuevo Código Procesal Penal (Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa), deben armonizar los reglamentos dictados por ellos en concordancia con los vigentes de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, la mismísima ley orgánica del Poder Judicial, prevé en su artículo 207 y siguientes y concordantes, que todos los empleados ingresarán por la categoría inferior del escalafón, sea administrativo, de mantenimiento, de producción y de servicios, creados o a crearse y que estos estarán automáticamente incorporados al escalafón de cargos respectivo".