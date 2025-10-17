Desde el 61° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, Rogelio Frigerio lanzó una propuesta que encendió alarmas en el plano institucional: eliminar las elecciones legislativas de medio término. “Hay que revisar si no habría que cambiar la Constitución. Estas elecciones generan ruido político y económico cuando el rumbo no está consolidado”, dijo ante empresarios, en una defensa abierta del Gobierno libertario.

El gobernador de Entre Ríos, exministro del Interior de Mauricio Macri y hoy uno de los socios más fieles del oficialismo, justificó su idea con argumentos económicos: los comicios intermedios, sostuvo, “condicionan las políticas públicas y afectan la estabilidad macroeconómica”.

Frigerio, del PRO a la defensa del mileísmo

Aunque se presenta como moderado, Frigerio fue uno de los primeros mandatarios en votar a favor de todas las leyes impulsadas por Javier Milei. En IDEA, volvió a reforzar su alineamiento: “Comparto el norte del Gobierno nacional, un Estado que genera condiciones para el desarrollo y el empleo privado”.

En tono casi oficialista, pidió “ampliar la base de sustentación política” del Gobierno y se mostró dispuesto a colaborar con las reformas estructurales que el Presidente reclama. “Lo que está en juego es el destino de la Argentina”, aseguró.

Obra pública y concesiones: con ayuda nacional

Mientras cuestiona la “dependencia” del Estado, Frigerio reconoció que la Nación fue clave para destrabar obras en Entre Ríos. Celebró que los primeros procesos de licitación de rutas nacionales “arranquen por mi provincia”, en referencia a la 12, la 14 y el corredor Rosario–Victoria.

“Este año presentamos un presupuesto histórico de un billón de pesos para infraestructura, con recursos propios y el aval soberano del Gobierno nacional para obtener financiamiento internacional”, explicó. En otras palabras, el mismo Estado al que Milei busca achicar es el que sostiene parte de la gestión provincial del PRO.

Menos control político, más poder presidencial

La propuesta de Frigerio de “volar” las elecciones legislativas intermedias no es un detalle técnico. En los hechos, implicaría reducir los mecanismos de control y representación, consolidando mayor poder para el Ejecutivo.

Con tono conciliador, el entrerriano se presenta como “dialoguista”. Pero su planteo --eliminar los comicios que podrían ponerle límites al oficialismo-- suena más a respaldo al poder concentrado que a consenso democrático.

