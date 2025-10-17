Con presentes bien distintos pero con necesidades similares, Boca y River tendrán un sábado de acción antes los rivales cordobeses, en busca de tres puntos que los deje cerca de los octavos de final del Torneo Clausura y, sobre todo, los deje en buena posición en la Tabla General, pensando en la Copa Libertadores 2026. La jornada sabatina la completa el duelo Independiente Rivadavia-Banfield desde las 15:45.

Desde las 18 en la Bombonera, Boca recibirá a Belgrano en un choque que promete tener mucha emoción por ser el primer encuentro del conjunto xeneize tras el fallecimiento de Miguel Russo. Por eso, el club ya preparó una serie de acciones para homenajear al DT. La primera será la llegada al estadio en un micro ploteado con la imagen del entrenador y la frase “A Boca no se le puede decir que no”.









Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio, los jugadores llevarán brazaletes negros en señal de duelo y en la pantalla LED del estadio se exhibirá una imagen de Russo . En tanto, en las tribunas, los hinchas desplegarán dos banderas en memoria del entrenador: una amarilla con la imagen de Russo besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y otra blanca que llevará la frase: “”Eternamente gracias Miguel, fuerza a la familia. El jugador Nº 12”. Además, la familia Russo estará en la cancha junto al presidente del club Juan Román Riquelme.

En cuanto a lo futbolístico, Boca buscará la victoria para recuperar la cima de la Zona A, además de consolidarse entre los clasificados por tabla general para la Libertadores del año que viene. La única variante en el equipo será el regreso del chileno Carlos Palacios en lugar del lesionado Alan Velasco. Belgrano, por su parte, necesita el triunfo para regresar a los puestos de clasificación.









Una rato más tarde en Córdoba será el turno de River. El equipo de Marcelo Gallardo, que atraviesa un flojísimo momento luego de perder seis de sus últimos siete partidos, con cuatro derrotas consecutivas en el torneo, visitará desde las 20:30 a Talleres en el estadio Mario Kempes.

Como nunca desde que es entrenador de River, Gallardo está cuestionado y necesita que sus jugadores cambien la imagen de un equipo sin identidad y que no responde a los nombres con los que cuenta. Para colmo, otro mal resultado lo podría dejar fuera de la zona de clasificación y de los puestos de Copa Libertadores, de acuerdo a los resultados que se concreten en el resto de la jornada. Enfrente tendrá a un entonado Talleres, que acumula cinco partidos sin perder y se ilusiona con mantener la categoría.











