Marcelo Díaz, una de las figuras del líder Racing, consideró ayer que el domingo se van a estar “jugando el campeonato” cuando visiten a Tigre en Victoria. “Va a ser un rival complicado, pero nosotros sabemos que nos estamos jugando el campeonato. Estamos esperando el partido, va a ser muy lindo”, opinó ayer el chileno en la conferencia de prensa que brindó junto a Nery Domínguez.

El mediocampista bicampeón de la Copa América con Chile no fue parte del último partido de la Academia (triunfo 1-0 ante Belgrano en Avellaneda) por una sobrecarga en el sóleo izquierdo, pero ya estaría en condiciones para ser titular. “Llego bien y voy a estar a disposición. No me voy a bajar del barco ni siquiera si tengo un dolor”, aseguró el volante, quien trabajó ayer por la mañana de manera diferenciada en el predio Tita Mattiussi.

Por su parte, Nery Domínguez, que ocupó el lugar de Díaz frente a los cordobeses, se refirió a la relación de los jugadores con el DT Eduardo Coudet. “Racing tiene una idea futbolística muy buena que trata de respetar en todas las canchas. Con Coudet hablamos todos los días. Preparamos los partidos para ser protagonistas y para ganar”, consideró el mediocampista ex Independiente. “Más allá del rival, dependemos de lo que hagamos nosotros, por eso queremos hacer un buen partido y conseguir el objetivo”, concluyó Domínguez, quien no faltó a la verdad. Con seis puntos en juego, Racing le lleva cuatro a su escolta Defensa y Justicia, que recibirá a Unión de Santa Fe en Florencio Varela.