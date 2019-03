Un mural con el rostro de Johana Ramallo, una joven que de- sapareció hace 20 meses en la ciudad de La Plata y cuya causa se tramita judicialmente en la Unidad Federal de Trata de Personas, fue pintado en una plazoleta de esa ciudad para “recordarla y pedir que avance la investigación”, informaron sus familiares. “La causa de Johana no está avanzando, el Poder Judicial no busca a mi hija. El expediente tiene ya 30 cuerpos y son 30 cuerpos de impunidad, no puedo creer que al cumplirse hoy 20 meses de su desaparición no haya ningún imputado, ninguna línea fija de investigación”, se quejó Marta Ramallo, madre de la joven de 23 años desaparecida en 2017.