El ex vicepresidente Amado Boudou sostuvo que ya fue “prejuzgado y condenado mediáticamente”, en el marco de la declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 8, que lo juzga en dos causas en simultáneo: una por la falsificación de la documentación de un vehículo que fue de su propiedad, y otra por supuestas irregularidades en la compra de vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía. Boudou negó ambos cargos. “Uno llega acá prejuzgado, condenado mediáticamente, y eso está saltando a la luz en Argentina, lamentablemente, en los últimos tiempos”, sostuvo. Para participar del juicio, el ex vicepresidente fue trasladado desde el penal de Ezeiza, donde está detenido, hasta los tribunales federales de Comodoro Py. Boudou detalló que tiene 69 causas penales abiertas, por lo que se consideró “una persona a la que se decidió perseguir”. “Las personas que están acá no estarían (siendo juzgadas) si no estuviera yo en el medio”, agregó. Boudou negó haber intervenido en la decisión de compra de vehículos cuando era ministro de Economía, aunque defendió esa decisión y aseguró que eran necesarios y que aún hoy están siendo utilizados.