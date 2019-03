El Frente para la Victoria reclamó que el fiscal Carlos Stornelli sea apartado de sus funciones de manera preventiva hasta tanto concurra a declarar ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. La oposición hizo el anuncio hoy en una conferencia de prensa, a cargo de los titulares de bloque de las dos cámaras el Congreso Nacional, Agustín Rossi y Marcelo Fuentes, respectivamente.

“Tenemos la obligación del control político del Ministerio Público Fiscal”, señaló Rossi, quien lamentó que no poder ejercer ese control porque la comisión bicameral no está conformada. Para el diputado santafecino “es casi inédito” en la historia política argentina que un fiscal no concurra a declarar.

Stornelli fue declarado hoy en rebeldía por el juez Ramos Padilla tras faltar por cuarta vez al juzgado para declarar por la causa que investiga la presunta red de espionaje descubierta a partir del arresto del falso abogado Marcelo D´Alessio, quien fue detenido tras la denuncia del empresario Pedro Etchebest, que denunció que D´Alessio le pidió 300 mil dólares a cambio de que Stornelli no lo involucrara en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

“Creemos que el procurador general Eduardo Casal debe suspender preventivamente a Stornelli hasta tanto se ajuste a derecho y concurra a la indagatoria”, agregó Rossi, quien subrayó que “queremos que se cumpla la ley, y que cualquier ciudadano, desde la ex Presidenta para abajo, vaya a declarar si lo llaman”.

Por su parte, el senador Fuentes advirtió que “Stornelli no concurre a declarar porque busca evitar el procesamiento”. Además, fustigó al Gobierno porque “carece de autonomía” en materia de Inteligencia. “Si no hay miembros de la AFI involucrados (en la red revelada por Ramos Padilla), ¿cómo es posible que no supieran que hay un aparato paraestatal?”

Finalmente, Rossi definió como “flaco apoyo” el respaldo recibido por Stornelli de parte de 30 diputados del oficialismo. “Tienen más de cien diputados y sólo juntaron 30, la mayoría de la Coalición Cívica”, advirtió. Además adelantó que presentará un proyecto para que Diputados declare la inhabilidad de Elisa Carrió y Paula Oliveto Lago por sus presuntos vínculos con grupos de inteligencia.