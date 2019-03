Fernando Zampedri no jugará el domingo con Argentinos y priorizará su regreso para el partido de Copa Libertadores ante Libertad, la semana que viene en Paraguay. Así, el técnico Diego Cocca apuesta para su debut en el banco auriazul de la aparición de Maximiliano Lovera en ataque y dispone de la vuelta de Matías Caruzzo.

Cocca no va a sorprender al hincha de Central con el equipo que parará pasado mañana en La Paternal. Las variantes del nuevo entrenador se mostrarán en las intenciones de juego, no en los nombres, más allá de inclinarse por la aparición de Lovera desde el arranque en lugar de Zampedri. El ex delantero de Atlético Tucumán se recupera de un esguince de tobillo y estará entre los suplentes por no entrenar junto al plantel en toda la semana.

Pero la vuelta más espera es la de Caruzzo en defensa, tras la lesión de Oscar Cabezas. El zaguero central retorna después de tres semanas ausente por lesión muscular. Y como Gonzalo Bettini sufrió una lesión en la primera práctica de la semana, en su lugar jugará Nahuel Molina. De esta manera el once canaya que eligirá Cocca para su debut en Central el domingo a las 13.30 será con Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Parot; Gil, Rinaudo, Ortigoza, Camacho; Lovera, Herrera.

Esta mañana el entrenador canaya ratificará la formación que probó hoy. Cocca pone titulares ante Argentinos por la necesidad de sumar puntos para el promedio, aunque los titulares también jugarán en Asunción de Paraguay por Copa Libertadores.