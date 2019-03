El dirigente radical Federico Storani afirmó que el presidente Mauricio Macri no es el “mejor candidato para Cambiemos” con vistas a las elecciones y no descartó el estallido “antes de fin de año” de la alianza con el Pro y la Coalición Cívica. El vicepresidente segundo de la UCR se pronunció a favor de que Cambiemos dirima la candidatura presidencial en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, consideró que el diputado Martín Lousteau “sería un muy buen candidato” y, de no concretarse las PASO, barajó como alternativa el respaldo del radicalismo al ex ministro Roberto Lavagna. En ese caso, Lousteau iría como postulante a la jefatura de gobierno porteña. El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, presidente de la UCR provincial, le quitó entidad a las palabras de Storani al afirmar que “el radicalismo expresa a través de sus órganos partidarios su pertenencia a Cambiemos” y “su apoyo a la reelección del presidente Macri”.

“No puedo asegurar que Cambiemos llegue a fin de año. Hoy es sólo una alianza electoral”, admitió Storani al ser consultado sobre la situación política de la coalición. En diálogo con Futurock, el veterano ex diputado consideró que “no sería una locura que el radicalismo rompa Cambiemos para apoyar” al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, enrolado en Alternativa Federal. “Lavagna ha sido candidato nuestro, algunas declaraciones suyas nos resultaron muy atractivas”, dijo en referencia a la postulación presidencial en 2007 por la Concertación para Una Nación Avanzada, que integró la UCR. “No creo que Macri sea el mejor candidato de Cambiemos, por eso estoy pidiendo que nos abran la PASO”, reclamó el ex ministro del Interior de Fernando de la Rúa, en la anterior alianza de gobierno que integró la UCR. Ante ese hipotético escenario, el diputado Martín Lousteau “sería un muy buen candidato presidencial para Cambiemos”, completó.

Cambiemos “fue una coalición exitosa en la elección pero no lo es a nivel gobierno”, admitió días atrás Storani. “No hay ámbitos de debate de políticas públicas, no ha ocurrido. Si no es así, no tiene sentido que nosotros seamos responsables de las políticas del PRO”, razonó, y reclamó “un debate institucional en la próxima convención” de la UCR, de fecha aún incierta. “La Argentina está viviendo una situación de crisis muy profunda. Lo que corresponde es ampliar la base de sustentación, estamos buscando afinidades no sólo con el sector de Lavagna sino con el socialismo, nuestro aliado histórico. La Argentina tiene que tener un gobierno de unidad nacional para afrontar lo que viene”, afirmó.

En similar dirección a lo expresado ayer por Storani, días atrás el ex diputado Ricardo Alfonsín se reunió con Lavagna en sus oficinas del centro porteño. “Lavagna quiere ser el candidato de la unidad nacional y to creo que todos necesitamos eso”, dijo luego Alfonsín, otro de los impulsores de la precandidatura de Lousteau en Cambiemos.