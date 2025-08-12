El 2025 es un año a pura música. Artistas nacionales e internacionales ocupan la grilla de los últimos meses del año y se esperan que los principales estadios de fútbol estén llenos de fanáticos.

Septiembre

6 y 7. Lali en Vélez

La representante y lider del pop nacional vuelve a Vélez para seguir presentando "No atiendas cuando el demonio llama", su sexto álbum. Fue la primera mujer argentina en agotar el Amalfitani.

6 y 7. Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena. Con entradas agotadas, sigue el tour que terminará el año próximo en Ferro.

11. Dillom en Vélez

Primer estadio de su carrera, para coronar la gira del álbum "Por Cesárea". Las entradas van desde 35mil a 55mil pesos.

12 y 13. Don Osvaldo en All Boys

La banda liderada por Pato Fontanet lanzó el DVD "Zona Liberada" con material inédito. Además, están girando por todo el país.

13, 14 y 15. Cazzu en el Movistar Arena

Comienza la atapa de "Latinaje", que también tendrá una cuarta presentación el 1 de noviembre.

20. Cuarteto de Nos en Ferro

Aunque no es una banda argentina, en el país se la siente como propia. El regreso a Buenos Aires de lois uruguayos será en Caballito, en el marco de la presentación del disco "Puertas", que tiene gira europea y latinoamericana.

Octubre

4. Luck Ra en Vélez

El cordobés hará en Liniers su show mas convocante, junto al disco "Qué sed". Entradas desde 35mil a 85mil pesos.

5. Airbag en River

Tercer Monumental para los hermanos Sardelli, de la mano de la presentación de su último disco: El Club de la Pelea. El show está agotado.

18. Las Pelotas en Tecnópolis

La gira "6x6" forma parte de los festejos por los 36 años de la banda. Las entradas cuestan 40mil pesos.

Noviembre

1. Abel Pintos en La Plata.

La cita será en el Hipódromo de la Avenida 44, como parte del ciclo Noches Capitales. Las entradas cuestan 80mil pesos.

1. La Vela Puerca en Ferro.

La banda uruguaya cumple 3 décadas. Las entradas ya están disponibles y van de 45mil a 90mil pesos.

6 y 7. Duki en el Movistar Arena.

Ya son mas de diez los Arena para uno de los referentes mas convocantes del trap. Con entradas agotadas, sumó otra función para el 17 de diciembre.

8. No te va Gustar en el Estadio Uno de la Plata.

La gira por los 30 años está llevando a la banda uruguaya por todo el país. El show en la Plata tiene entradas desde 40mil hasta 120mil pesos.

22 y 23. Miranda en Ferro.

Referentes absolutos del pop latinoamericano, harán de manera oficial la presentación de "Nuevo Hotel Miranda"

Diciembre

4. Molotov en el Movistar Arena.

La banda mexicana vuelve a nuestro país para celebrar 3 décadas de carrera. Las entradas cuestan desde 30mil pesos.

5. Pity Álvarez en Vélez.

Luego de estar preso por homicidio, el ex Viejas Locas e Intoxicados presentará su disco "Basado en hechos reales". Las entradas todavía no están a la venta.

6 y 7. Babasónicos en Ferro.

Con gira por Europa y Latinoamérica, agotaron su primera presentación y agregaron la segunda noche en Caballito. Precios desde 70mil pesos.

11. Trueno en Ferro.

Con uno de los shows mas grandes de su carrera, cierra el 2025 que tuvo el "EUB Deluxe World Tour".

12. María Becerra en River

"La Nena de Argentina" vuelve al Monumental con un show 360. Las entradas están agotadas.

13 y 14. Los Fabulosos Cadillacs en Ferro.

Una de las bandas mas convocantes de Latinoamérica cumple 40 años y lo festeja con el regreso a Ferro.



