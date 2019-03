El cantautor español Joaquín Sabina habló hoy en el Congreso de la Lengua que se celebra en Córdoba. El artista fue parte de una mesa dedicada a la poesía y lo hizo a sala llena en el Teatro del Libertador. Allí dijo que se considera parte de "una patria más grande, que es la lengua española".

Sabina compartió mesa con José Mármol, Guillermo Saavedra, Elvira Sastre y Carlos Shilling. "No estoy dotado ni para la teoría ni la erudición aunque, con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia sufrimos en el mundo, yo me considero de una patria más grande que es mi lengua, la española", arrancó el cantautor, quien consideró un “milagro” la convocatoria de público que despertó su presencia.

"Entre tanto poeta y erudito me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor y asistir a fiestas a las que se supone que uno no tendría que ser invitado", dijo Sabina, quien leyó varios de sus poemas. "No me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro. Y un puñado de canciones recién salidas del horno que me tienen orgulloso como un padre primerizo que babea", agregó durante su intervención.

“Como decía Krahe, la superioridad de la canción sobre el teatro es que en éste se aplaude cada dos horas y en los conciertos cada tres minutos", dijo, recordando al fallecido cantautor Javier Krahe. Sabina defendió la poesía con rima, "en absoluto desuso y nada de moda" en la actualidad. "Yo sigo con ella, porque la rima es la música de la poesía y además le da unas perchas por dónde colgarse", manifestó el autor de 19 días y 500 noches.

Por la noche, el artista recibirá un homenaje en clave de tango. La Orquesta de Cuerdas de la capital provincial brindará un concierto con los cantantes Adriana Varela, Silvia Lallana, Gustavo Vicentín, Carlos Habiague y Marcelo Santos; y los bandoneonistas Damián Torres y Pablo Jaurena. Sonaran algunos clásicos como “Sur”, “Afiches” y “Mano a mano”. Entre tema y tema, habrá lecturas del propio Sabina y los poetas Elvira Sastre, Luis García Montero, Benjamín Prado y Luciana Bedini.