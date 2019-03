Central no está confirmado para visitar mañana a Argentinos, aunque Fernando Zampedri no será titular. El goleador permanecerá en el banco de suplentes y en su lugar ingresará Maxomiliano Lovera para el debut de Diego Cocca como entrenador auriazul. La alineación así para jugar mañana a las 13.30 en La Paternal será con Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri, Parot; Camacho, Rinaudo, Ortigoza, Gil; Lovera, Herrera.

"La salida de (Edgardo) Bauza fue dura porque es un técnico que es ídolo de Central, pero somos culpables y asumimos la responsabilidad". Néstor Ortigoza, volante de Central

"En este momento los que tienen que levantar la mano son los jugadores de jerarquía, los juveniles acompañan", afirmó Diego Cocca. "Pero las primeras impresiones son muy buenas, el nivel de compromiso es muy bueno, fueron nueve días donde tratamos de tocar sobre todo los conceptos y dejarles en claro lo que queremos dentro de la cancha para llegar bien desde lo físico, táctico, técnico y psicológico", destacó el entrenador de Central.

4Juveniles firmaron esta semana contrato con Central: Rodrigo Villagra, Diego Becker, Joan Mazzaco y Rodrigo González.

Messi y Newell`s

"Ya lo dije muchas veces, obviamente que me encantaría jugar en Newell's pero no es fácil, por todo lo que rodea volver a Argentina, mi familia, pensar en los nenes, Thiago va siendo más grande y elige también, si bien se adaptarían en seguida porque son chicos, no deja de ser difícil", reconoció ayer Lionel Messi en diálogo con FM Club 947 de Buenos Aires. Y allí también reveló que que uno de sus hijos "se hizo hincha de Central".