"No llego para hacer la plancha, para quedarme callada. Los que me conocen lo saben, y los que no me conocen lo van a aprender", afirmó Susana Rueda, quien encabeza la lista de precandidatos a concejales del oficialismo en el Frente Progresista. La periodista está en plena campaña militando en los barrios por su candidatura y la de Verónica Irízar a la intendencia. "Es el momento de las mujeres, hemos demostrado que en los momentos de crisis salimos a luchar desde otro lugar, trayendo otro punto de vista, y en la política también es importante que haya mujeres. Estamos ante una oportunidad histórica de que una mujer le pase el mando a otra mujer, y eso me parece absolutamente saludable", dijo Rueda. No sólo la problemática de la mujer, también el control y la convivencia, en particular el tránsito y el cuidado de los espacios públicos son los temas que la precandidata abordará si llega a ocupar una banca en el Palacio Vassallo como cabeza de la lista Adelante. En ese futuro rol, Rueda consideró necesario tener desde el Concejo línea directa con el Ejecutivo para poder plantear lo que escuchan en los barrios: "Si estaba medianamente seducida por las políticas sociales, cada día estoy más convencida", reforzó.

Antes de la entrevista con Rosariol12, Rueda visitó una cooperativa de mujeres emprendedoras. Dice que lo que más le gusta es ir a los barrios, escuchar a la gente. Tal vez, agrega, porque extraña sus primeros trabajos como movilera, una etapa que disfrutó mucho y que el salto a la política le permite recuperar. "En las recorridas por los barrios tengo la ventaja de venir desde otro lugar, de arrancar con una dosis de afecto, la gente me ve como `la de la tele´, y después asimilan que soy precandidata", dice la número 1 en la lista del Frente Progresista.

Género, control y convivencia, tránsito y el cuidado de espacios públicos son los principales temas en la agenda de campaña de la cabeza de lista.

"En los barrios veo muchas mujeres solas con chicos, incluso cuando van a los talleres a capacitarse con el Nueva Oportunidad, eso dispara un montón de inquietudes que voy a poder cristalizar en proyectos desde el Concejo. También escuchamos a las mujeres que atienden en los comedores decirnos que hay cada vez más gente, que no dan abasto. Y con respecto a la salud, que es el gran emblema de esta gestión, muchas mujeres nos dicen que les dan turnos para dentro de un mes, cuando en otras provincias ya sabemos que los chicos se mueren mientras acá tenemos el índice más bajo de mortalidad infantil. Les dan turnos para dentro de un mes porque se han incrementado 45 mil nuevas carpetas médicas de atención en los centros de salud", dijo.

Llegando desde otro lugar al mundo de la política, Rueda plantea que en ese ámbito "hay una gran dosis de mezquindad, la generosidad no es una herramienta habitual, es muy difícil ponerse de acuerdo, es un déficit que deberíamos corregir. Cuando Mónica Fein me convoca habla de una generosidad y una apertura importante por parte del socialismo, que forma parte del Frente Progresista".

Su convocatoria, sorpresiva, generó algunas críticas, pero la periodista las rebate: "He escuchado que algunas mujeres de la política dicen que son militantes de toda la vida, que no son paracaidistas. Caramba, cuando esas cosas vienen de mujeres me dan escalofríos, luché toda mi vida, fui una persona que se comprometía con lo que pensaba, voy a defender a capa y espada la posición a la que he llegado renunciando a la profesión que amo profundamente y a la que va a ser muy difícil volver",

Pero más allá de las mezquindades políticas, dice estar entusiasmada por formar parte de un cuerpo legislativo compuesto por una gran mayoría de jóvenes que vienen con la cabeza más abierta. "Todos tenemos el peligro de caer en la contaminación de la mezquindad política, voy a militar para que eso no suceda, y creo que por eso me convocan, por tener una mirada más abierta al venir de otro lugar", indicó.

Ante las críticas que recibió por su pasado peronista, Rueda respondió: "Vengo del peronismo, en la facultad militaba en Resistencia Peronista, y después seguí siendo peronista. Pero durante mucho tiempo los peronistas me castigaron suponiendo que era socialista porque estaba casada con uno, lo cual habla muy mal de hombres y mujeres peronistas por la interpretación lineal de que cuando una mujer se casa tiene que pensar exactamente igual que el marido".

"Además, ideológicamente estoy alineada con muchas políticas sociales que hace el Frente Progresista. No tengo la culpa de que la transversalidad propuesta por Néstor Kirchner en la época de Hermes Binner haya fracasado. Esto es una demostración de que la transversalidad es posible, que sería muy saludable que los que estamos ideológicamente alineados con líneas troncales del pensamiento progresista estemos del mismo lado", agregó.

Rueda dijo estar a favor de la soberanía política, de la independencia económica, de la justicia social y del socialismo nacional. "Pero también soy federal, y lo que hizo la gestión del justicialismo -y yo voté a Néstor y a Cristina- cuando se pelearon con el gobierno de Binner, ninguneando a Santa Fe y generando estrategias de deterioro de un gobierno progresista me pareció lamentable, pagamos el pato todos los santafesinos. Defiendo a Santa Fe y a una gestión que me parece honesta y progresista".