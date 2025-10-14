Te miran mal por tu color de piel y luego un trabajador de la policía te exige tu documento. Te discriminan porque creen que sos un migrante latinoamericano. Te golpean por protestar y por exigir tus derechos. La imagen te resuena, claro, porque tomó visibilidad al padecerla un prestigioso artista de nuestro país, pero no te engañes, sucede cada día, una imagen cotidiana y tristemente naturalizada para miles de personas.

Las prácticas policiales, esos operativos de rutina, están habitualmente atravesadas de discursos racistas, aporofóbicos y autoritarios ¿Es un fenómeno actual? No ¿Es una problemática local? No. Las prácticas represivas tienen su historia pero los contextos actuales a nivel internacional y en nuestro país las han legitimado aún más. Son los sectores en situación de vulnerabilidad social, aquellos que encajan en un determinado estereotipo visual y económico, los que padecen con mayor frecuencia esta violencia. Violencia que responde a un sentido común que, de manera peligrosa, asocia la peligrosidad a la pobreza y a determinadas características físicas. Son imaginarios sociales que debemos desmantelar desde la raíz.

La policía que paró y hostigó al actor, como tantas veces sucede sin que obtenga estado público, operó sobre un marco de prejuicio que la tecnología está dispuesta a amplificar, validar y sustentar. En el testimonio del actor Osqui Guzmán , la policía le reiteró "vos sos peruano y estuviste en la cárcel, el algoritmo te reconoció”. “El algoritmo te reconoció" es escalofriante y delata el mecanismo. La frase interpela nuestra humanidad: ¿ser peruano, ser migrante, ser pobre o haber cumplido una condena justifica el castigo o la humillación? El rol de la policía es, o debería ser, garantizar derechos, incluso hacer que los derechos se cumplan, especialmente para aquellos a quienes más les cuesta ejercerlos, para los históricamente vulnerados. No ser su verdugo. Y la fundamentación algorítmica es una pesadilla distópica que deshumaniza, preocupa y nos pone en alerta.

Existe entonces un algoritmo del desprecio. Uno que reconfigura datos y pre establece patrones. El algoritmo te reconoció, repiten como un eco en el patrullero. Pero el algoritmo no es una deidad neutral, sino un espejo deformante de los sesgos sociales preexistentes. Las tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) no son objetivas; replican y potencian en este caso las discriminaciones que las sociedades humanas les alimentan. La identificación biométrica remota, por ejemplo, afecta de forma desproporcionada a la población racializada. Amnistía Internacional ya lo ha advertido: donde hay más paradas y registros policiales (una práctica que afecta abrumadoramente a las personas afroamericanas) es más probable que estén más expuestas a la invasiva recolección de datos y al reconocimiento facial. El sistema no hace más que cristalizar el prejuicio en código.

En la Ciudad de Buenos Aires, el fallo judicial que suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del Juez Gallardo, fue en su momento un llamado de atención necesario. Es la sociedad civil, a través de acciones de amparo, la que se ve obligada a ponerle un freno a esta persecución algorítmica. La tecnología que favorece avances médicos, que acorta distancias y puede democratizar contenidos, en ocasiones como ésta se opaca al reducirse convertida en un oráculo de condena social.

El filósofo francés Eric Sadin nos recuerda que las tecnologías digitales han colonizado nuestras vidas hasta el punto de la suplantación. Ya no se trata de herramientas sino de órganos de toma de decisiones. Este proceso nos arrebata soberanía, “seremos menos llamados a dar instrucciones a las máquinas que a recibirlas de ellas”. Esta inversión de roles, donde la técnica prescribe y la humanidad obedece, es la culminación de un régimen de control que opera bajo el manto de la eficiencia.

Así, el problema es que la violencia se ha sofisticado. Ya no solo viene del garrote visible o del insulto directo. Se ha internalizado. Vivimos en una "sociedad del rendimiento" que, según Byung-Chul Han, ha reemplazado la coerción externa de la sociedad disciplinaria por una autoexplotación más sutil y destructiva. La vigilancia tecnológica y la transparencia obligada son parte de este nuevo régimen que se nos vende como libertad, “el imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia.” El reconocimiento facial y la constante recolección de datos son la cara visible de esa violencia de la transparencia, que nos obliga a ser constantemente visibles y, por lo tanto, vigilables. El algoritmo que "reconoce" al migrante o a quien estuvo privado de su libertad es un instrumento de este imperativo de visibilidad, que castiga a quienes no se ajustan al modelo de "sujeto de logro" neoliberal.

Frente a la tiranía del algoritmo y la brutalidad policial, la respuesta debe ser política y cultural. Se trata de reconocer que la categoría de "humano" siempre fue restrictiva y excluyente, definida históricamente por el varón blanco y burgués. Rosi Braidotti, desde el posthumanismo, nos convoca a ir más allá de ese sujeto unitario que ha justificado tantas violencias. Es un recordatorio de la urgencia de repensar la categoría de la humanidad: “la reducida noción humanista de aquello que define lo humano es una de las claves para comprender cómo hemos llegado a la inflexión posthumana.” No se trata solo de ser más humano, sino de abrazar la subjetividad que incluye a los excluidos, a las disidencias, a los racializados, a los migrantes. Como bien lo sintetizó Osqui Guzmán, con esa sabiduría que brota de la experiencia del cuerpo agredido y marcado: “Ella tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”. “Te estás equivocando” decía y hoy repite “basta”. Un basta que nos resuena y nos duele, que nos invita a repetir como un susurro que acumula otros susurros y se alza. Basta de perseguir personas en situación de pobreza y grupos históricamente vulnerados. Basta de crímenes de odio hacia el colectivo lgbt y femicidios. Basta de seguir de largo antes los abusos. Basta del silencio arrollador ante la injusticia y el desamparo.

“No me callé” dijo Osqui en su relato, como una provocación que nos mueve de la pantalla hacia el encuentro con otras y otros. El llamado es a poner voz, a la resistencia activa contra todos los mecanismos, humanos y artificiales, que intentan marcarnos, vigilarnos y castigarnos por ser quienes somos.

* Emiliano Samar, Docente, Investigador, Director de Artes Escénicas

* Roberto Samar, Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Especialista en Comunicación y Culturas UNCO. Profesor de la UNRN