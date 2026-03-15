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PortadaEl Mundo

Las hipótesis si Israel agotara sus defensas y quedara a merced total de los misiles iraníes

La guerra en Irán: Un poquito más cerca del Apocalipsis

¿Bomba atómica contra Teherán? El conflicto, que entra en su tercera semana, reabre debates sobre la Tercera Guerra Mundial.

Julián Varsavsky
Por Julián Varsavsky
A view of a damaged residential neighbourhood following a military strike on the Iranian capital Tehran on March 15, 2026. Iran's Foreign Minister said in an interview published on March 15, that the war pitting his country against the United States and Israel will only end when Tehran can be certain it will not be restarted. On February 28, Israel and the United States launched strikes on Iran, killing its supreme leader Ayatollah and triggering a war that spread across the Middle East. (Photo by Atta KENARE / AFP)
Vista de un barrio residencial dañado tras un ataque militar a la capital iraní, Teherán. (AFP/AFP)

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