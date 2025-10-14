“Si gana, nos quedamos. Si no gana, nos vamos”. La advertencia de Donald Trump tras reunirse con Javier Milei en la Casa Blanca no pasó desapercibida. El Financial Times la recogió y reafirmó el mensaje del presidente estadounidense, dejando en claro que el apoyo económico tiene fecha de vencimiento . Con esto, el diario corrigió la versión oficial del Gobierno, que intentó maquillar sus palabras.

Para el diario británico, Trump dejó claro que el swap por 20.000 millones de dólares anunciado por el Tesoro de EE.UU. está supeditado al éxito político de Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Las elecciones son muy pronto… Creo que la victoria es muy importante… nuestras aprobaciones dependen en cierta medida de quién gane las elecciones”, dijo el republicano.

El periódico británico subraya que el mensaje de Trump fue directo y operativo: “Si gana, nos quedamos. Y si no gana, nos vamos. Creo que la victoria es muy importante. No vamos a perder el tiempo". Una señal que reafirma que el respaldo estadounidense no es automático ni neutro: está condicionado al resultado electoral del oficialismo.

El Financial Times recuerda que la ayuda económica ya tuvo efectos inmediatos: el Tesoro estadounidense intervino para apuntalar el peso y desbloquear dólares para el Banco Central, evitando que la crisis financiera arrastrara a Milei. Sin embargo, los bonos argentinos reaccionaron a la presión política y cayeron tras las declaraciones de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también dejó claro que la ayuda “está condicionada a políticas sólidas y volver a las fallidas políticas peronistas provocará una reconsideración por parte de EE.UU”.

"Muchas gracias presidente"

Lejos de distanciarse, Milei celebró la reunión en X: “Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca… Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar el populismo. ¡Viva la libertad, carajo!”.

El diario británico subraya que Milei llega debilitado tras la derrota en Buenos Aires --donde vive el 40% del electorado-- y que el apoyo estadounidense tiene fecha de vencimiento: depende del voto argentino y de la continuidad de su proyecto político.

