Mientras los ingleses Arctic Mokeys resolvían algunos detalles técnicos de último momento antes de su show de esta noche en el Lollapalooza Argentina 2019, donde figuran como acto central junto a su compatriota Sam Smith, la segunda jornada del festival comenzó con normalidad. Salvo por el sol inclemente, que puso en alerta a los puestos de hidratación esparcidos por todo el Hipódromo de San Isidro. Aunque esto poco le importó al cantante de origen sudafricano Troye Sivan, quien se deshizo de su saco y de su buzo poco después de la mitad de su performance. Eso tampoco le impidió hacerse con uno de los mejores shows de la tarde, en el que no paró de bailar y recorrer el Main Stage 2 de punta a punta. “Están realmente locos. Esto es increíble. Desearía que mi mamá estuviera acá para que viera esto”, le espetó el público el artista de 23 años, dueño de una performance intachable. Al igual que su propuesta, que cruza a Peter Gabriel con Michael Jackson y Frank Ocean, y que hizo de su homosexualidad una bandera política.

Lo que sí se convirtió en un acto abiertamente político fue el final del recital de la agrupación brasileña Los Hermanos, en el que el público, en su mayoría del país vecino, empezó a gritar consignas contra el presidente Jair Bolsonaro. Esto sucedió luego de que el cuarteto carioca, que tiene entre sus integrantes al cantante y guitarrista Rodrigo Amarante, célebre en la actualidad por ser el intérprete de la canción central de Narcos, la serie de de Netflix, recorriera sus cuatro discos de estudio en el primer show de su vuelta al ruedo. El escenario donde tocaron, el Main Stage 1, lo abrió el sábado la nueva gran cosa de la escena uruguaya, la cantautora Alfonsina, embajadora musical de la República Oriental en esta edición del festival, junto a Jorge Drexler. El Main Stage 2 fue inaugurado por la banda argentina de reggae Yataians, secundado por la gran sensación de la música urbana nacional: el rapero Ca7riel. Lo mismo hizo la cordobesa Candelaria Zamar en el Alternative, a la que le precedieron los mendocinos Perras on the Beach, grupo que revolucionó el indie patrio.

A diferencia del día de ayer, hoy el escenario Perry’s se centró en el hip hop, el trap y estilos derivados. La dupla argentina Coral Casino, que tuvo como invitado a Duki, se encargó de redimir el buen momento de la escena. En tanto que Catnapp, argentina establecida en Berlín, mostró el extremo más experimental de la movida. Después de que se llevara a cabo una versión condensada de la Batalla de los Gallos, en la que despuntaron los freestylers Dtoke y Papo, llegó el turno de la estrella española de la música urbana: C. Tangana, en su segunda vez en el país. Justo en ese instante, casi en el ocaso de la tarde, Juana Molina deleitaba a su gente en el Alternative y Foals, otro artista foráneo que regresó de la mano del Lollapalooza (además con un recital tan demoledor como onírico), mezclaba sus éxitos con los temas de su nuevo trabajo, Everything not saved will be lost Part 1 (2019). Fito Páez es el gran enigma de la fecha, por lo que presentará, The 1975 uno de los grupos más esperados y Tiësto el encargado de prender la fiesta.