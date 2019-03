Los compañeros de elenco de Julia Louis-Dreyfus no tienen sino palabras de admiración para la protagonista y productora de Veep. “Ella ya había trabajado en comedias corales y conocía el poder grupal en el que cada uno tiene que apoyar al otro”, afirma Tony Hale, quien ya se había cruzado con la actriz en algún episodio de Arrested Developement. “A veces, en programas de este tipo la estrella principal no necesariamente establece un tono generoso. Julia fue lo opuesto: creó un ambiente familiar y amable en el que todos nos sentimos libres de ofrecer nuestros puntos de vista. Eso hace una gran diferencia, porque no siempre es así. Y cuando tenés esa clase de ego en la cabeza del programa puede chupar la energía creativa del espacio. Ella hizo justamente lo contrario y eso fue un regalo para nosotros. Habría sido muy difícil hacer este programa si no nos hubiéramos caído bien”.

Veep representó la primera oportunidad en televisión para Timothy Simons. “Trabajar con Julia ha sido increíble –asegura– porvque es muy generosa y muy colaboradora, incluso con alguien como yo, que no tenía experiencia a este nivel. Además, es increíblemente inteligente, talentosa y trabajadora”. Kevin Dunn, en cambio, tiene una larga experiencia en los sets, pero su opinión no difiere demasiado de la de su colega: “Es como siempre pensaste que debería ser. Porque trabajás con mucha gente de la que admirás su trabajo, pero quizás es un poco difícil para trabajar. Entonces pensás ‘bueno, es un laburo difícil’... Pero Julia no es de esa clase. Medio que pone la vara muy alta en términos de trabajar con felicidad. Si tenés una protagonista que trabaja como si nunca tuviera un mal día, esa es la regla para el set: ninguna otra persona puede permitirse ser difícil”.

“Julia es la mejor, de primera”, sintetiza Matt Walsh. “Su calidad como ancla del programa se nos hace incluso más visible ahora que terminó y tenemos que seguir con otras cosas”. Reid Scott elogia otro aspecto laboral de la actriz: “Es divertido verla trabajar, pero trabajar con ella también, porque es incansable. Literalmente, no para. Siempre quiere hacer las cosas mejor, se trate de lo que se trate. Es inspirador”. “Julia siempre es la primera en llegar y la última en irse”, reafirma Anna Chlumsky. “Es extremadamente dedicada... ¡No sé dónde encuentra la energía! Pero creo que lo que más agradezco de ella es cómo disfruta actuar. Al fin de cuentas, uno se anota en estos trabajos porque ama la actuación. Ella se ha aferrado a eso durante toda su carrera y esa tiene que ser la razón por la que nos alimenta a todos. Y Gary Cole redondea: “Es una líder natural. Y aparte de su talento, del que no es necesario hablar porque está a la vista de todos, gracias a su liderazgo hace que todos los demás seamos mejores”.