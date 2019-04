Entre la amnesia selectiva y planificada sobre los años de plomo, mientras no olvidan cada negociado del que fueron parte los jerarcas políticos, banqueros y uniformados. Respecto de las detenidas y detenidos desaparecidos responden desaprensivos respecto del número de personas en esa situación que no tienen idea, que no van a discutir.

Por supuesto, no se trata de un debate, pero la cifra importa por la magnitud del terror sembrado por militares y civiles antes de 1976, cuando patotas sindicales daban cuenta de la vida de miembros de cuerpos de delegados, de comisiones internas, militantes barriales y estudiantiles de ideales diversos pero siempre orientados hacia la liberación del oprobio capitalista.

Ese lenguaje del terror se expandió por la sociedad cuando vecinas y vecinos frente a los operativos de los grupos de tareas lanzaban el infame: "algo habrán hecho".

Claramente, albafetizar en villas miserias y barrios, activar contra los atropellos del capital y el Estado es mucho hacer. Un hacer colectivo en dirección opuesta al individualismo, a la mezquindad, al egoísmo, bases del sistema vigente.

La luchas de ayer y de hoy.

Los desafíos y la emancipación pendientes.

Carlos A. Solero