El suizo Roger Federer, cuarto favorito, venció al estadounidense John Isner y ganó su cuarto título del Masters 1000 de Miami. El ganador, de 37 años y que también guarda los trofeos del 2005, 2006 y 2017, sometió a Isner con parciales de 6-1, 6-4 para su título número 28, en torneos de maestros y el 101 de su carrera. Federer resolvió el primer set sin demasiados problemas con tres de sus quiebres, además de aprovechar una doble falta de su oponente en ese período. En el sexto game de ese parcial, el suizo defendió magistralmente su servicio al dejar sin respuestas a su adversario con cuatro saques seguidos.

“Tomar un descanso el sábado fue como un comienzo de ensueño. Relaja tus nervios. Ha sido una muy buena semana para mí, todo salió bien”, señaló Federer.

El segundo set se le complicó un poco, pero una torcedura del tobillo izquierdo de Isner en el octavo game facilitó algo las cosas, y Federer pudo poner el partido 5-4 a su favor con su servicio y terminarlo 6-4 con un quiebre.

El ganador elogió el desempeño de Isner en el torneo al señalar que “fue difícil para John al final (por la lesión). He estado ahí antes y la forma en que se movía mostró que no estaba bien”. El estadounidense dominó en aces 9-6 para llegar a 107 en el torneo, pero Federer superó magistralmente a su oponente en la efectividad de su primer saque en un 100 por ciento y en puntos ganadores 55 a 33, llevándose finalmente el título sin mayores complicaciones.

El camino hacia el triunfo de Federer resultó bastante fácil, teniendo en cuenta la trayectoria de Isner en el torneo. El estadounidense, que había resuelto sus cinco partidos anteriores con nueve de sus diez sets resueltos en tie-break, fue dominado fácilmente en el primero de la final y, aunque luchó en el segundo, Federer no requirió de desempate. Isner, que recibió asistencia médica luego de torcerse el tobillo tratando de llegar a una bola esquinada, finalmente no pudo revalidar su título del año pasado, cuando venció en la final al alemán Alexander Zverev.

“Es una sensación terrible. Estás en una isla contra el mejor jugador de todos los tiempos y mi pie me estaba matando. Nunca antes me he roto el pie y no sé si eso es lo que es, pero puedo imaginar como se sentiría si es así (roto)”, señaló Isner. De todas formas, Isner reconoció la grandeza de Federer. “Felicidades Roger. Has sido demasiado bueno en este torneo. Tenemos tanta suerte de tenerte todavía jugando al tenis”, comentó.

Federer aumenta así su dominio sobre Isner, al que aventaja con seis victorias por solo dos derrotas en el balance particular entre ambos, y se puso a ocho títulos de igualar al estadounidense Jimmy Conors, quien guarda en su vitrina 109 trofeos.