Aunque todavía no pasaron 24 horas desde que Racing se coronó campeón de la Superliga, el delantero de Independiente Silvio Romero tomó el guante de la consagración y salió a disparar contra el clásico rival. "¿Racing hace cuánto que no gana torneos internacionales? Ellos hicieron un gran torneo local y nosotros una gran Sudamericana en 2017. El objetivo es ganar cosas. Hay muchas competencias, siempre hay que tratar de ganar algo. El ejemplo es River, que no gana el torneo local pero todos dicen que es el mejor equipo", chicaneó el delantero durante la conferencia de prensa brindada este mediodía en Villa Dominico, abriendo la puerta a un debate insaldable. Independiente, campeón de la Sudamericana en 2010 y 2017, no sale campeón por el torneo local desde 2002 (Apertura). Mientras que Racing, que festejó en el fútbol argentino en 2014 y 2019, no lo hace internacionalmente desde 1988 (Supercopa).

Más tarde, el delantero que se encontraba jugando en América de México mientras Independiente levantaba la Sudamericana hace dos años, bajó el tono y felicitó al campeón. "Racing hizo un gran torneo, hablar de justicia no es la palabra correcta, porque Defensa también lo hizo y se lo merecía. Hay que felicitarlos y dar vuelta la página", afirmó el ex Lanús, autor de un gol este fin de semana en el triunfo 2-1 sobre Vélez..

Con respecto al rendimiento del Rojo en la Superliga, a falta de una fecha, Romero expresó: "Fue un torneo irregular, en el que tuvimos altos y bajos. Perdimos más puntos de los que merecíamos porque hubo partidos en los que fuimos superiores al rival y perdimos".