La elección del 26 de octubre se filtró en el Coloquio de IDEA. En las conversaciones de pasillo, pocos creen que los comicios representan un quiebre radical para la realidad económica, “excepto que el oficialismo pierda”. Una CEO confiesa: “el país no está bien para muchas personas, se llegó a una meseta de crecimiento” y remata: “serán necesarios consensos”. Con la ausencia de Javier Milei, en Mar del Plata se desarrolla la edición N° 61, con debates donde el círculo rojo expone sus deseos para el país.

Durante tres días, los y las empresarias más importantes debaten sobre aspectos estructurales y clima de negocios. A diferencia del encuentro del año pasado, que contó con la presencia del presidente, este Coloquio es “más realista”, con los problemas y virtudes del actual programa económico, resumen los congregados en el sala de convenciones del Hotel Sheraton local. El primer año del gobierno libertario reunía más ilusiones pero ahora “hay menos expectativa”, manda la incertidumbre y “no se sabe” qué pasará con las elecciones de medio término “ni qué va a necesitar Milei” a posteriori. El imperativo de construir nuevas alianzas -con el que insisten distintos interlocutores locales y estadounidenses- también sobrevuela al evento, que jueves y viernes sumará a los gobernadores.

Los interlocutores coinciden en que había mayor previsibilidad en 2024 y en que ahora ni siquiera la ayuda financiera por duplicado del Tesoro norteamericano logró recomponer las esperanzas de los protagonistas del mercado. Algunos hablaron de una “sobreactuación” en el encuentro entre Donald Trump y el mandatario argentino el pasado martes, dejando entrever un ánimo de desconfianza que también primó en las finanzas locales en las últimas rondas bursátiles.

Las propuestas sobre reforma laboral y tributaria son dos de los temas principales en la agenda del Coloquio. En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni encargado de cerrar la primera jornada expresó: “Tenemos que dejar de pensar que contratar un empleado es prácticamente adoptarlo”.

Una consigna taquillera en relación a la carga que representa para una pyme prescindir de sus empleados. ¿Funcionará de nuevo? Las pymes son las que generan el 70 por ciento del trabajo en el país, según los cálculos del vocero, pero “los caranchos laboralistas son capaces de mandar a la quiebra a una con tal de cobrar un juicio”. No hablaba ante un auditorio pyme precisamente.

Por otro lado, y sin mayores detalles adelantó: “buscamos impulsar una renegociación de los convenios colectivos de trabajo”. Y precisó que “fomentarán la negociación libre entre las cámaras y los sindicatos”, complicando aún más los conceptos. Entre las propuestas del oficialismo mencionó: reducir las trabas burocráticas registrales para reemplazarlas por sistemas digitales, la fijación de contratos en la moneda elegida por ambas partes y la incorporación del esquema de banco de horas para compensar las jornadas variables.

Sobre las posibles reformas tributarias señaló “la eliminación de 20 impuestos que entorpecen la economía sin tener ningún impacto recaudatorio” como un hito histórico, y refrendó: “este es el primer gobierno que está decidido a eliminar cuanto impuesto crea que debe eliminar”. Sin embargo, sólo nombró al Impuesto PAÍS. Además se refirió a la renovación del régimen de Ganancias para personas humanas, que incluiría ampliar las condiciones de deducibilidad y que “si pedís la factura puedas pagar menos Ganancia”, y de esta forma disminuir la informalidad.

“Nuestro norte no es más ni menos que reducir radicalmente el costo argentino, el costo tributario, laboral, burocrático y crediticio”, remató para cosechar aplausos de los presentes.

Horas antes fue Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro y presidente de Idea, el encargado de inaugurar el acto bajo el lema: “Juega Argentina. A competir, producir, innovar”, en una clara reminiscencia a metáforas futboleras como dejar todo en la cancha, salir a jugar y ocupar ese lugar protagónico.

La palma en la espalda para seguir invirtiendo en un país que no abandona la incertidumbre y los problemas macro y de crecimiento casi nunca en su historia.