Las trabajadoras de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén realizaron este miércoles una marcha al Monumento a San Martín, para pedir el esclarecimiento del caso Azul Semeñenko, una mujer trans desaparecida desde hace veinte días.

La manifestación se llevó a cabo pocas horas después de haberse confirmado el hallazgo de un cuerpo en un canal de desagüe de la ciudad de Neuquén, y las autoridades presumen que podría tratarse de Semeñenko.

La mujer trans, de la que no se sabe nada desde el 25 de septiembre, tiene 49 años y es una empleada estatal que trabaja en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias.

Fue vista por última vez cuando concurría a un turno médico en el hospital Castro Rendón, según la denuncia radicada en la Comisaría 16. Actualmente, su teléfono celular está apagado y nadie la vio volver a su vivienda, situada en el barrio Confluencia.

En las últimas horas, tras un llamado que alertaba sobre un olor nauseabundo, uniformados de la Seccional 12 se dirigieron a la zona del desagüe de la calle Trenque Lauquen, en Valentina Norte Rural, y encontraron un cuerpo semidesnudo, envuelto en plásticos azules.

Los rastrillajes, encabezados por el superintendente de Investigaciones, Dante Catalán, se realizaron desde la Península Hiroki con la participación de buzos de Bomberos, un equipo de más de 30 especialistas y perros de la División Montada. Por estas horas, se espera que se confirme la identidad de la víctima mediante una autopsia.

Asimismo, las compañeras de la mujer comunicaron que volverán a manifestarse este jueves por la mañana en la zona céntrica de la capital provincial, mientras que la CTA Autónoma notificó un paro y movilización provincial de 48 horas para todos los organismos del Estado nacional, provincial y municipal por la “resolución y esclarecimiento de la desaparición de la compañera que trabajadora de la Dirección, por la pronta aparición con vida de Azul y la resolución de todos los problemas de violencia de género hacia las mujeres”.

Seguí leyendo: