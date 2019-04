Militante peronista desde muy joven, Norma López es la precandidata a senadora departamental de la lista Sumar, en el Frente Juntos. En su actuación como concejala, la agenda de género fue uno de los puntales, como así también su liderazgo kirchnerista. Crítica del lugar que han ocupado los senadores departamentales alineados con el oficialismo provincial y local, López subraya que "el rol es fundamental para acompañar a todas las localidades que no ven representada su voz en ese ámbito legislativo". Considera que su desafío va más allá. "Estoy entusiasmada y muy comprometida en la charla con los ciudadanos y las ciudadanas de cada localidad, porque sería la posibilidad de mover las estructuras de este Senado tan conservador, con una mirada tan de varones territoriales. De 19 senadores, solamente una mujer es senadora, Cristina Berra", afirma desde la experiencia que le da su participación en el entramado del movimiento de mujeres.

"Estoy convencida de que las mujeres tenemos un rol importantísimo en la política que es fidelizar lo que significan las políticas públicas de género, que tenga que ver con la justicia social hacia las mujeres, la igualdad en el trato, en el trabajo, así que estoy dispuesta a trabajar, con el mismo compromiso", es una de sus primeras definiciones.

Sobre la categoría en la que le toca competir, se muestra segura para la interna. "No me cabe la menor duda de que con Mónica Fein vamos a ser quienes llevemos adelante la disputa por la senaduría en el departamento Rosario", asegura López, y va más allá. "Ya se sabe lo que puede hacer Mónica, no nos va a dar ninguna sorpresa". Y además, ancla su pertenencia: "Como proveniente de un sector popular, de una familia de trabajadores humildes de Rosario, mi compromiso está ahí. Formo parte de ese colectivo y por lo tanto tengo que estar ligada inexorablemente a lo que son las políticas más nobles del peronismo y del kirchnerismo".

López desmiente que la única forma de impedir el triunfo del PRO en Rosario es votar al Frente Progresista, y apunta sus críticas al socialismo. "El socialismo ha sido absolutamente funcional a muchísimas políticas de Mauricio Macri, no salió en el primer momento que había que salir a cuestionar las acciones de Macri y las alianzas que estaba haciendo, lo salieron a bancar", afirmó. Para López, la línea de corte se remonta al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. "Cuando las políticas llegaban para generar más derechos en salud, en educación, en la provincia de Santa Fe las rechazaban", rememoró la precandidata y subrayó: "Una cosa es lo que puede indicar el Frente Progresista Cívico y Social, y otra cosa son sus políticas". En este momento, considera que la disputa será entre el peronismo y el Frente Progresista. No sólo en Santa Fe sino también en Rosario. "Han sido funcionales al gobierno macrista. Después de cuánto tiempo salieron a denunciar que en salud había recortes, que no había vacunas, que la leche no llegaba, la pérdida en salud sexual y reproductiva, el tema del boleto. Llegó cuando fue el recorte del Fondo Solidario Sojero. O sea dos años y medio después. Un poco tarde", se despacha.

Sobre la desconfianza de cierto sector de la militancia kirchnerista -y del colectivo de mujeres- con el precandidato a gobernador Omar Perotti, López afirma: "Nosotros no vamos a bajar ninguna de las banderas que Unidad Ciudadana viene construyendo a lo largo de estos años. Ni el trabajo territorial, el trabajo con la gente, las propuestas legislativas que venimos llevando adelante". Al mismo tiempo, refiere a la construcción propuesta por la ex presidenta. "Cristina nos mandó a construir esa unidad, la unidad no es solamente con quienes nos gusta estar. También significa un desafío para construir con los que provienen de troncos similares pero con miradas de construcción diferentes", asegura. A la hora de argumentar el voto a Perotti, López subraya que la propuesta de Sumar está repleta de militantes de prosapia kirchnerista. "Con Roberto Sukerman, con Leandro Busatto, Marina Magnani venimos trabajando juntos. Pero además, con Omar y con Alejandra Rodenas, que nos hemos acompañado en todo este proceso de las políticas del movimiento de mujeres".