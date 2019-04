El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario , Antonio Ratner, aseguró que si hoy "no hay propuesta formal de aumento salarial, se profundizarán las medidas de fuerza". En ese sentido, al mediodía está prevista la reunión de la Federación de Sindicatos Municipales donde esperan un anuncio concreto que será analizado el viernes por los dirigentes de toda la provincia. Para el dirigente local, el retraso en la negociación se debe a que los intendentes "especulan" con la mesa paritaria provincial, que está demorada. "Los intendentes no quieren que sea muy diferente. Y como se demora el otro acuerdo, se demora el nuestro", sintetizó Ratner.

En rigor, ayer fue un día de encuentros pero sin mayores anuncios: al mediodía se reunieron los integrantes de la comisión paritaria de los sindicatos municipales de Santa Fe y a la tarde el cónclave fue con algunos intendentes de la provincia. Pero no asomó la respuesta. "Hasta ahora no hemos tenido una propuesta, planteamos cláusula gatillo, distintas alternativas, pero no hemos recibido ninguna oferta por parte de los intendentes, y nos preocupa porque ya estamos transitando el mes de abril", agregó.

Frente a la ausencia de ofertas concretas, Ratner remarcó que si no había propuesta habría plan de lucha, aunque se mostró optimista frente al reunión del hoy. "Se lo hemos hecho saber a los intendentes, esta es una semana para negociar", dijo.Y admitió la posibilidad de paro: "Es muy probable, no sé si de 72 horas, pero se va a profundizar la medida de fuerza".

El titular del sindicato de municipales, dijo que el retraso en la negociación lo aduce a "una especulación por parte de los intendentes de no realizar una propuesta que sea muy diferente a la de la provincia, entonces como se demora el otro acuerdo, se demora el nuestro".

Asimismo precisó que cuando se concrete la oferta, "se discutirá el porcentaje, sueldo mínimo, pase a planta permanente, y eso se trasladará a un plenario para ver si esto se aprueba a o no, pero hoy no tenemos ninguna propuesta".

"Lo que estamos tratando es que el aumento acompañe el proceso inflacionario, por eso la cláusula gatillo, que permita tener certidumbre, para saber cómo pagar los aumentos de tarifas, de naftas, de los alimentos, en esta realidad que nos preocupa a todos", cerró.

Ayer el secretario general de la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram), Claudio Leoni, confirmó que fueron convocados por el Ejecutivo provincial a una reunión paritaria para este mediodía. El resultado de este encuentro será definitorio ya que se estima que en caso de no recibirse una propuesta acorde a las expectativas, el viernes se podría resolver una nueva medida de fuerza.

La semana pasada, el sector llevó adelante una medida de fuerza por 48 horas. Consultada entonces la intendenta, Mónica Fein, señaló que le parecía "injustificada la medida". Y agregó: "Se mezcla con el tema electoral, a los trabajadores municipales de la provincia le dimos la cláusula gatillo, el 49,9% de aumento, le hemos ofrecido que le pagábamos enero y febrero la inflación y que seguíamos discutiendo y nos respondieron con un paro". "Es una decisión política, no sólo gremial", apuntó y solicitó "no perjudicar a los que más necesitan".