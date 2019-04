En octubre de 2009 el fotógrafo RES convoca a 200 personas para dibujar con sus cuerpos los rostros de Manuel Belgrano y de Mario Roberto Santucho en las escalinatas del Monumento Nacional a la Bandera. Los participantes deben vestirse de negro para resaltar las fisonomías del denominado "Padre de la insignia patria" y la del principal líder guerrillero del siglo XX en la Argentina. Meses antes me escribió Mario Antonio Santucho (MAS), hijo del fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), para consultarme qué me sugería la idea puesto que la familia debía responder al pedido de autorización realizado por el fotógrafo. Para entonces ya nos unía una relación de amistad y experiencias militantes en común. Le respondí con cierta cautela: "La figura de tu papá es una figura eminentemente pública. Más allá de las valorizaciones, o de los usos, su rostro es un ícono político como puede ser a nivel mundial el del Che. En algún punto ese rostro va más allá de lo familiar y es parte de un imaginario político. Recuerdo cuando me contaste que tu hijito te preguntaba por un afiche con el rostro de tu viejo pegado en una pared". En su respuesta, me agradecía por colaborar en pensar "sus dilemas con la historia familiar".

Pasó una década desde aquel intercambio por correo y ahora MAS publica su primer libro con firma propia -participó de muchos otros con un colectivo de investigación. Se llama "Bombo, el reaparecido" (Seix Barral) y es el resultado de una investigación minuciosa, obsesiva, aunque narrada con una inquietante economía de palabras, sobre la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, aquel ambicioso ensayo de guerrilla rural en la selva tucumana iniciado en 1974 al mando de su padre.

Antes de empezar la lectura, revisé la dedicatoria y los agradecimientos. Suelo hacerlo para encontrar pistas previas que plantan los autores fuera de foco. En la dedicatoria encontré un indicio sutil: "A nuestras Lilianas, por la valentía". Liliana Delfino, su madre rosarina, es una militante del ERP desaparecida junto al líder guerrillero en Villa Martelli en julio de 1976. La utilización del plural -Lilianas- y la elección de Bombo Ávalos como protagonista revela una apuesta audaz: reivindicar e introducirse en esta historia desde dos actores subalternos, mujeres y un campesino iletrado que no forman parte "del panteón de héroes revolucionarios que construyó la iconografía progresista", como aquella fotografía de Mario Santucho construida con 200 cuerpos distribuidos en el Monumento.

"¿Puede hablar un subalterno?", se pregunta MAS y responde que habitualmente emerge en el lenguaje de las armas. Pero no solamente, agrego yo tras la lectura. También cuando se privilegian esas voces desde la literatura y la investigación.

Lo personal es político

¿Quién es Bombo Ávalos? Julio Ricardo Abad, nombre de guerra Armando, es un vecino de la remota Santa Lucía, un pueblito ubicado en el umbral del cerro Aconquija en Tucumán, que decide sumarse a la Compañía de Monte dispuesto a poner en juego la vida por el proyecto revolucionario encabezado por Santucho y sus partisanos. Baqueano de la laberíntica selva tucumana, es la llave de ingreso de una milicia de base urbana que desconoce las cerradas leyes naturales de un territorio verdaderamente denso. Bombo se politiza, pelea, incluso cuerpo a cuerpo cuando en una noche cerrada intentan atraparlo, sortea con eficacia la inhumana represión desatada por el genocida Antonio Domingo Bussi, pero pierde ese olfato vital cuando se exilia en Buenos Aires, donde finalmente es capturado y desaparecido en 1976.

Como en el mítico comienzo de Operación Masacre, cuando Rodolfo Walsh escucha que un fusilado está vivo, MAS en 2013 visita Santa Lucía y se entera con estupor de "que el Bombo está vivo". De pie en un viejo almacén, casi cuarenta años después de su desaparición, un hombre le pregunta a otro parroquiano y a una mujer: "¿Ustedes saben quién soy?". La respuesta los deja lívidos: "Soy el Bombo Ávalos". Pero no les da tiempo a reponerse. Desaparece. Otra vez se va, nuevamente no deja rastros.

"¿Cómo que volvió si varios testigos afirman haberlo visto en sendos centros clandestinos de detención soportando salvajes tormentos?", es la pregunta que empuja de manera irreversible a MAS tras los rastros de "ese exponente de las clases más atrasadas de la sociedad, carente de formación académica y trayectoria laboral, que toma un arma y se interna en la selva sin haber reportado en organizaciones sindicales ni estudiantiles". El desafío no es menor: ese plebeyo radicalizado que escala a base de valentía y confianza en la estructura interna de la guerrilla guevarista hasta convertirse en teniente estuvo bajo las órdenes de su padre; esa figura, ese rostro mítico, que en una misma página es nombrada como Santucho a secas y unas líneas más abajo como "mi papá". En esa ambivalencia discursiva se condensa la historia social y familiar, el drama personal y político, si es que puede separarse uno de otro en el caso de los Santucho.

Las generaciones

MAS pregunta a exguerrilleros si les parece verosímil que Bombo esté vivo. Nadie da crédito a la noticia. "¿Sabés cuántas veces me dijeron que mi hermana está viva?", le responde con desencanto un exintegrante del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre. "Zapata montado en un caballo blanco era leyenda en Morelos años después de su muerte", le responde desde tierras aztecas Rolo Diez, exmiembro del PRT y autor de la imprescindible "Los compañeros". Pero lejos de apaciguarlo, las respuestas agigantan el enigma hasta convertirse en un campo magnético plagado de interrogantes incómodos. ¿Cómo sobrevivió? ¿Fue un delator? ¿Logró escaparse de un campo de concentración? ¿Cómo vivió cuatro décadas en la clandestinidad?

MAS se mueve, revisa documentos de inteligencia inéditos elaborados por el PRT que rescata el Equipo Argentino de Antropología Forense, también informes militares confidenciales, se sienta a conversar con expartisanos de la Compañía de Monte, lee una novela perturbadora escrita por un ambiguo empresario de Santa Lucía cuyo personaje es demasiado parecido a Bombo, encuentra un viejo documental algo pedagógico sobre la conciencia de clase en el mundo rural tucumano.

Persigue el fantasma del teniente Armando pero también un tema incómodo, mayormente demonizado durante la etapa democrática abierta en 1983: la violencia política como herramienta indispensable para revolución social. En esa indagación se ponen en escena las diferencias generacionales entre los que protagonizaron los 70 y los que nacimos en esa década. "A veces siento que mi generación nació demasiado pronto para desprenderse del sueño revolucionario, pero maduró cuando las posibilidades de una ruptura con el sistema ya se habían esfumado. Por eso oscilamos entre la dificultad para dar vuelta la página setentista y la tentación de arrojarnos a los brazos de un cinismo caústico, lúcido, pero renegado", escribe en el epílogo.

La reconstrucción histórica de la Compañía de Monte es quirúrgica. Aparecen los partisanos con sus nombres, los alias, sus orígenes, las decisiones de la comandancia, los operativos, los momentos de breve distensión, el quebradizo apoyo social de los lugareños y sus delaciones, las venganzas de los guerrilleros como cuando asesinan en cuestión de días a nueve milicos en respuesta a los fusilamientos de dieciséis partisanos en Catamarca, y la intensificación del dispositivo represivo estatal hasta convertirse en una masacre atroz.

La valoración, e incluso la admiración, que le genera la apuesta revolucionaria del PRT, y por lo tanto de su padre, no impide las críticas. A veces se introducen en primera persona, siempre de manera lacónica, como en el inicio del capítulo posterior al dedicado a la feroz venganza por los fusilamientos de Catamarca. En la ejecución número nueve de las dieciséis previstas, correspondiente al Capitán Humberto Antonio Viola, muere también su hija de tres años y queda herida otra de cinco. Escribe MAS: "El error en la ejecución develó el horror de la concepción".

Pero también los balances críticos surgen desde los propios combatientes. Bartolo sobrevive a la expedición guerrillera y desde entonces gana fama de militante habilidoso, obsesivo, aunque hosco. Se dice que su lectura de los acontecimientos es seria, lejana a la romantización de otros militantes, pero que no habla jamás del tema. MAS se obsesiona, quiero verlo. Lo logra después de varios intentos. El encuentro se concreta en un gélido shopping para preguntarle por qué no da testimonio de su experiencia en la Compañía de Monte: "Porque cometimos grandes errores, fuimos improvisados y echamos a perder un emprendimiento muy valioso. Prefiero callar antes que amargarme". MAS lo interpreta, no lo deja solo: "él no quiere rememorar porque lo vivido le resulta demasiado noble y teme que la remisión termine arruinando aquella hazaña".

"Bombo, el reaparecido" pone en escena un proceso clave de la lucha revolucionaria en la Argentina pero también el inicio del espantoso genocidio que se coronará a partir del 24 de marzo de 1976. La investigación sobre la fantasmagórica reaparición de Bombo nos reencuentra con la velada violencia política de los oprimidos. Porque la violencia del poder, en sus múltiples versiones, siempre se mantuvo inalterable.