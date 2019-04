El Súper TC 2000 comenzará hoy su activad con miras a la fecha inaugural de su calendario, que se correrá mañana en el Autódromo Oscar Cabalén, en Alta Gracia, Córdoba, y presentará como novedad el estreno de los motores con turbo. El Súper TC 2000 reemplazó la utilización de los motores V8 de Radical Performance Engines, por los flamantes Oreca Turbo franceses. Aunque el parque que presentará la categoría en el Cabalén no superará los 20 autos, el nuevo presidente, Edgardo Fernández, mostró su optimismo que para las próximas fechas se sumarán más vehículos. No estará un histórico del Súper, Emiliano Spataro, ex integrante de Renault Sport, y volverá el equipo Honda Racing, con el cordobés Juan Rosso y el rionegrino José Manuel Urcera.