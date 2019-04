Aunque las cifras de rating de The Walking Dead son preocupantes -”The Storm”, el finale de la novena temporada emitido el domingo 31, marcó la cifra más baja de su historia, con una caída de audiencia del 37 por ciento-, la cadena AMC no solo no se plantea discontinuar la serie, sino que va a ampliarla. Sarah Barnett, presidenta de la División Entretenimiento de la compañía, anunció que habrá una nueva serie relacionada con el universo del apocalipsis zombie, que se sumará a la original y al spin off Fear the Walking Dead.



“Creemos en la vitalidad inherente a la serie”, dijo la ejecutiva. “The Walking Dead sigue siendo la número uno por bastante margen, algo que cualquier otra compañía de cable mataría por tener”. Es que, a pesar de la caída de público, el show ahora encabezado por Norman Reedus (tras la salida de Andrew “Rick Grimes” Lincoln) sigue siendo el programa no-deportivo más visto en la televisión paga, lo que alienta la búsqueda de nuevos productos. Además, dato nada menor, el programa sigue teniendo una muy buena recaudación publicitaria: un paquete de avisos para la novena temporada cotizó en 415 mil dólares, y en 2018 ambas series totalizaron una recaudación de 240 millones de dólares, con anunciantes de peso como Apple, American Express y Microsoft.

Como suele suceder en estos casos, Barnett no dio demasiados detalles sobre la nueva serie, aunque sí algunos indicios. En tiempos de reivindicación feminista, The Walking Dead viene cosechando buenas respuestas a la presencia de personajes destacados como Michonne (Danai Gurira), Carol (Melissa McBride, en un personaje con un pasado de abuso intramarital), Tara (Alanna Masterson) y Alpha (Samantha Morton). Por eso, lo poco que reveló Barnett es que la nueva serie, aun sin título, tendrá diez capítulos y estará protagonizada por dos mujeres. Creada por Scott Gimple y Matt Negrete -quien escribió varios capítulos en las últimas cinco temporadas y será el showrunner principal-, la nueva Walking Dead comenzará a filmarse en julio en Virginia y se estrenará en 2020. Mientras tanto, Lincoln -quien abandonó la serie en el mid season de la novena temporada- está involucrado en la producción de una trilogía de películas.