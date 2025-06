En la conferencia de prensa previa a la final entre Portugal y España por la Liga de las Naciones de Europa, el portugués Cristiano Ronaldo admitió que fue contactado desde Argentina para jugar el próximo Mundial de Clubes. Si bien evitó nombrar al club, las opciones se reducen a Boca o River, los únicos equipos del país que participarán del certamen que dará comienzo el próximo fin de semana en los Estados Unidos.

“Recibí invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”, lanzó el capitán de Portugal, ante el estupor de los presentes. Aunque aclaró que no participará del torneo, dejó abierta una puerta para el futuro: “Nunca se sabe. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua no beberé”.

Si bien ninguno de los dos clubes asumió haber hecho contacto con el crack lusitano, pudo establecerse que alrededor del 20 de mayo, el técnico Marcelo Gallardo y Cristiano habrían tenido una charla telefónica en la que el entrenador "millonario" habría sondeado la predisposición del jugador. Pero también hubo inferencias de que por las suyas, el uruguayo Edinson Cavani, compañero de CR7 en Manchester United, tambien se habría comunicado informalmente para tentarlo a jugar el Mundial para Boca

Cristiano Ronaldo admitió que en las últimas semanas recibió una ola de contactos de diversas partes del mundo. Pero “hubo cosas que tenían sentido y otras que no. No se puede ir a todas las competiciones. Está prácticamente decidido de mi parte que no iré al Mundial de Clubes, pero he recibido muchas invitaciones”, señaló el supercrack portugués.