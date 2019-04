El empresario de la carne Alberto Samid fue expulsado de Belice, adonde había viajado tras negarse a comparecer en un juicio en su contra, y esta noche volaba hacia la Argentina custodiado por dos policías federales. La noticia se conoció de los propios labios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no quiso perder la oportunidad de mantener su protagonismo en los medios. El hijo del empresario, que viajó a Belice para respaldar a su padre, denunció que se trató de una maniobra ilegal.

Para hacerlo, José Samid envió un audio al programa Polémica en el bar, que enseguida lo puso al aire. En el audio afirma que "estamos acá en Belice, y nos pasa lo siguiente. Aparentemente se lo quieren llevar ilegalmente, lo quieren extraditar ilegalmente. La policía no nos está dando ninguna información, está acusado no sabemos de qué. No tenemos ni siquiera la más remota idea a dónde está yendo, no nos dicen nada. A los abogados.. ni siquiera la policía los atiende. Esto es una injusticia total, y quiero que se haga público".

Poco antes, la publicación beliceña San Pedro Sun había indicado que "el fugitivo argentino Alberto Samid, de 71 años de edad, fue transportado a la ciudad de Belice desde la estación de policía en la ciudad de San Pedro bajo la custodia de los oficiales de policía de Belice y Argentina".

El sitio recordó que Samid "había estado en detención desde el viernes 5 de abril, después de que Interpol emitió una orden excepcional para su arresto indicando que fue buscado en Argentina por evasión de impuestos y fraude".

Antes de ingresar a la tradicional cena del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), Bullrich sostuvo que Samid "intentó esconderse en un lugar que se llama San Pedro. Lo buscaron desde Belice y el Ministerio de Inmigración de ese país lo expulsó por una falta inmigratoria".

"Consideraron que mentía al decir que era turista cuando en realidad escapaba de la justicia de la Argentina. Por eso lo detuvieron y lo expulsaron de su país", precisó Bullrich al canal TN ,al explicar el mecanismo utilizado por ese país, que no tiene tratado de extradición con la Argentina.

El autodenominado "Rey de la Carne", acusado de asociación ilícita y evasión de impuestos en una causa iniciada hace 23 años, pasará por El Salvador y Colombia y luego abordaría otro avión para aterrizar finalmente en el aeropuerto de Ezeiza.

Bullrich había dicho más temprano que "entre el día de hoy y mañana" el gobierno de Belice iba a confirmar la expulsión mediante una "comunicación oficial" a Interpol.

Sobre el empresario pesa desde el 3 de abril pasado un pedido de detención que fue solicitado por el fiscal y el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Juan Michilini, Diego Garcia Berro e Ignacio Fourcade. Tampoco quiso perder la oportunidad el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, quien agregó que el empresario fue detenido el sábado pasado en el Cayo Ambergris, San Pedro Town, luego de haber sido declarado prófugo por la justicia argentina.

La defensa de Samid pidió al Tribunal que lo juzga una pericia psiquiátrica para determinar su capacidad. Una vez que arribe desde Belice, el tribunal deberá resolver si ordena la medida solicitada por el abogado.