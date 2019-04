Cuando Newells juega de visitante son los peores días. Pipo, mi vecino, asoma el televisor por la ventana, saca dos parlantes que parecen ruedas de camión y ve el partido desde su patio. Antes se da aliento cantando, gritando. Con dudosa entonación manifiesta que si muere, quiere que sea de lepra, de nada más. Con el correr de los días se le va pasando un poco el acelere y tengo un poco de calma. Entonces se da esto de lo que quiero hablarles: la dualidad. El vecino molesto y ruidoso es el mismo que toca timbre en mi casa y deja una bolsa con naranjas recién sacadas de su planta. Tienen el perfume de las frutas verdaderas, las que comíamos con mis hermanos, las que compraba mamá en la verdulería. Jugosas, sinceramente anaranjadas, dulces.

¿Al final lo querés o lo odiás? me pregunta Federico mientras desparramo las naranjas en la heladera. Lo quiero y lo odio. Lo admiro y lo desprecio. No me imagino capaz de vivir o de relacionarme con alguien desde otro lugar que no sea la contradicción, esa paradoja que termina siendo cualquiera que tenga contacto con nosotros. Sin ánimo de filosofar, me atrevo a decir que nadie es tan malo ni tan bueno y que todo lo que se ama también se odia un poco. Con Pipo me pasa eso.

Por mi bien voy tratando de suavizar mis reacciones (que por otra parte exteriorizo sólo adentro de mi casa) y buscar alternativas para eludirlo. A veces subo el volumen de mi música cuando él pone la suya, respiro profundo antes de insultarlo por cualquiera de las atrocidades a la normal tolerancia entre vecinos que comete. Pero siempre vuelve a sorprenderme con algún gesto o palabra de ternura que limpia inmediatamente su prontuario.

Pipo me devuelve la pelota de mi hijo inflada y limpia, parece recién comprada. No hay que tocarle timbre para que la restituya: la vuelve a tirar a mi patio. A veces creo que le gusta que Agustín patee fuerte porque le da la oportunidad de colaborar con él, de ser un poquito héroe. Algún día le dirá el secreto para no errar los goles, algo que Federico jamás haría, porque no le gusta el fútbol y si fuera por él nuestro hijo jugaría basquet, que le parece un deporte mucho menos competitivo y más fortalecedor de valores morales. Tendría que preguntarle por esa dualidad a Federico, qué le pasa cuando Agustín insiste tanto con ese deporte: ¿lo sigue queriendo o lo odia? ¿Es tan malo el fútbol si juega Agustín?

Cuando me lo encuentro en la panadería (como hoy) y le regala una medialuna a mi hija, además de ternura siento culpa por insultarlo tanto cuando pone Balada para la lepra o Rolling Stones. Le esquivo la mirada. No se crea que somos tan amigos, Pipo -le diría-, si supiera lo que le grito cuando usted festeja a su equipo no me regalaría esta medialuna. No soy intolerante, pero tampoco me puedo aguantar cualquier cosa, ¿no?. Estoy ahí, en esa dualidad. No por lo de Pipo sino por temas más graves mi psicóloga me hablaba de aceptar "la sombra" en mí y en los otros. Creo que tiene razón. Lo que no tengo idea es como se acepta esa sombra.

Cuando me despierta sentimientos buenos todo cierra, hay un contrapeso positivo. El día que le sacaron su enorme planta de marihuana hasta Fede y yo nos solidarizamos con él. Fue una canallada que alguien lo denunciara por algo tan inofensivo, pero esa es una historia que les voy a contar otro día porque tiene detalles memorables y nada de dualidad. Hasta les tuve que traer la pala de punta y una bolsa para llevársela, se quejaba de "la Federal".

Hoy es otro día de los buenos. De esos en los que me dice que lleve el cochecito de la nena pisando las hojas secas porque hacen ruido de otoño. O le barre la vereda a la vecina de al lado. O cuando le grita "campeón" a mi hijo, disfrazado de jugador de Central. Estábamos en la panadería, como les contaba y me dio una medialuna para mi hija Lucía. De repente me preguntó: ¿vio que el Presidente dijo una frase de Batman? Quedé descolocada, no sabía a dónde iba con la pregunta. Pero respondí que sí, que lo había leído. ¿A usted le parece, usar frases de Batman, un Presidente? Y antes de que yo pudiera opinar, con ojo brillantes y mirando a mi hija a los ojos, dijo "del hombre Araña tendría que haber usado la frase: 'un gran poder conlleva una gran responsabilidad', esa tendría que haber dicho"

Las dos nos fuimos contentas, yo por lo del superhéroe y Lucia porque las medialunas de la vuelta son las mejores de Rosario.

