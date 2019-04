El" lobo" Atilio siempre tuvo alma de resero. Con arrojo, muñeca y maña sabe arriar conversaciones hasta el borde del abismo, entre acantilados, el pánico obliga a vomitar verdades. Sus testimonios bisagras separan las charlas frívolas de aquellas que frotan cuerdas. "Frente al mar, frente a dios...cantaba mi madre mientras me llevaba a catequesis. Nunca conoció las olas saladas, a su dios lo llevaba siempre en la boca, ignoro si alguna vez se subió a sus ojos. Por mi parte llevé a mi hija al mar, jamás a la iglesia. En la actualidad, mis nietos pasean con su madre por las montañas buscando platos voladores. Las contradicciones generacionales son como la línea del electrocardiograma, son parte de la vida misma. La línea continua es la indicadora de muerte". Con estas palabras inauguró las charlas genuinas en la habitual carnívora ceremonia de los asados. Ser el encargado de la parrilla me facilita la necesidad imperiosa que me empuja en hacerme invisible en estos casos. Me siento cómodo hablando sobre la suba del dólar, la formación del "millonario" para el domingo o los tatuajes de la hija de Tinelli. El" Cabezón", percusionista de toda la vida, también agregó lo suyo, "en todas las bandas que formé me miraron de costado, era como el mejor amigo de los músicos, me sentía como un escalón abajo del resto, pero si de algo soy consciente es de la importancia que tenemos los bateros, lo aprendí cuando interpreté mi primer instrumento, la campana de misa en la San Antonio de Padua, en donde trabajé de monaguillo. Allí entendí que cada golpe es una llamada, también una transformación. La misa se consumaba después de mis campanadas. El pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre. Mentiras, abusos, cosas raras, me eyectaron lejos de los curas, crecí sentado frente a mi batería y forjé mi destino a baquetazos contra los parches. Batero y anarquista para el que quiera saber, sólo creo en lo que veo, a mí nadie me la cuenta, yo lo vi tocar a Oscar Moro, era una máquina de hacer pájaros el loco. Aprendí que no es fácil darle un sentido a la vida, pero me resulta más difícil aún ayudar a mi hijo a que le encuentre el suyo. Lo veo tan perdido que hasta dejé de tocar". Para la inauguración de mi quincho, mi ex me regaló cinco palabras talladas en un trozo de algarrobo: "un aplauso para el asador". Los asadores sabemos que lo muestro no es gran cosa, que todo depende de la calidad de la carne. Cuánto más cara, mejor. Después, un vuelta y vuelta sobre el carbón encendido y listo. Mi abuela llevaba el arte de la cocina en la yema de los dedos. Cocinaba, con lo poco que había disponible, comidas deliciosas sin recetas escritas. No recuerdo que la hayan aplaudido alguna vez. Mientras le echaba más leña al fuego escuché atentamente la historia contada por el "indio" Fidel. "Nací en una familia de ateos. Para negar una cosa, primero hay que afirmarla. En mi casa se maldecía a dios dos o tres veces al día. Eran practicantes de lo prohibido, seguidores de un cristo reciente. En el viejo ropero de mis padres, del lado interno de una de sus puertas, había pegado un poster gigante del Che, sobre la otra, un letrero que decía "Donde no puedas amar... No te detengas". Anduve vestido de rojo hasta los 20 años, después, la filosofía me abrió un montón de puertas, pero no me permitió detenerme en ninguna idea. Tampoco pude anclarme a otro corazón. Siempre anduve de paso. Si me apuran, digo que la decadencia de occidente comenzó con el monoteísmo. Hay un río subterráneo de vírgenes y santos que abalan mi teoría, una necesidad intrínseca del ser humano de formar sindicatos de seres inmortales. De haber tenido un hijo, seguramente le habría abierto el abanico de los dioses griegos. Luego de haber sufrido un enamoramiento fugaz con la estampita de la virgen de la Carrodilla, me hice devoto del gauchito Gil. Le rezo en un altar que levanté con mis propias manos en el frente de mi casa y asisto a su cumpleaños todos los 8 de enero, allá en Corrientes. ¿De qué se ríen, giles? Si le pido laburo hoy, mañana seguro que me salta una changa". "Bueno muchachos, si hay miseria que no se note. Estas achuras vienen con molleja y todo". Fueron las palabras con la que acompañé mi primera excursión a la mesa portando una tabla con comida. Mientras pinchaba una morcilla con el tenedor, el "Lobo" me miró a los ojos y me gatilló una de sus preguntas con doble fondo, "Y vos Flaco... ¿Te acordás cuando te llevaban a catecismo?". "Todos los martes y jueves caminábamos las siete cuadras con mi vieja envueltos en un silencio de misa. Inmerso en el mismo mutismo sagrado acompañé a mis hijas religiosamente en su sacramento y espero que ellas repitan la costumbre con sus descendientes. Siempre he bajado línea como dios manda". La primera oleada de aplausos interrumpió mi declaración. Justo cuando estaba dispuesto a vencer mi cobardía y hablar desde mis sentires. Desconcertado, sólo agradecí con una reverencia y opté por esconderme nuevamente entre una humareda con olor a chinchulines. Tal vez me hubiera hecho bien contar en público el estallido de aquel silencio, el desahogo de mi madre en su vejez, vencida y enferma de alcoholismo blasfemando desde sus entrañas, "Siento haber vivido siempre la vida de otros... te exijo entonces, dios sordomudo, que me otorgues al menos, ¡mi propia muerte!!". Como todos los años, hoy me encuentro frente al mar, no sé si frente a dios. Puedo ver, sobre el horizonte, pasar mi vida como si se tratara de una película. "Su niño, señora, con la inteligencia que tiene, seguro que va a llegar". palabras que le escuché decir a mi primera maestra. ¿Pero, llegar adónde? Si alguien me hubiera enseñado que sólo somos pasajeros de un viaje eterno, envases de un misterio preexistente. Si hubiera logrado despegarme de lo material, tal vez estaría libre de esta mochila de odio, envidia e ira. Elegí una carrera por conveniencia. Obtuve el título y un trabajo seguro. Pisando cabezas de débiles sin herencias ni derechos, logré ascender socialmente. Obsecuente con el poder de turno supe encontrar culpables con el afán de ser alguien en la vida. Me compré el auto de moda para conseguir la felicidad del actor de la publicidad. Perseguí el éxito, la solvencia y la ostentación como estructura de todo lo que poseo. ¿De todo lo que soy? Viajé por el mundo postergando indefinidamente mi viaje interior, esquivé sistemáticamente enfrentar al hombre invisible que desconozco, pero al que siempre sentí latir en algún lugar de mi alma, intentándolo tapar en vano con un manto de mandatos cumplidos a medias. En la actualidad, mientras acomodo el peso de la soledad final para tomar el codo de la última curva del cansancio, siento subir a mi garganta desde lo más profundo de mi ser un magma de palabras no dichas a punto de estallar, dispuesto a barrer con tanto miedo hecho silencio.

