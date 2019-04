Uno

Entre las postales de mi mapa imposible encuentro, cada tanto, los últimos acordes de alguna canción que todavía flota en el aire. Supongo que también hay una playlist secreta, íntima, escondida entre las huellas de la ciudad que supo ser. Pero si hay un arte sutil en el armado de una playlist para conseguir cierta coherencia en esa fusión, yo en cambio opto por una mezcla ecléctica, azarosa y torpe, donde los acordes disonantes de dos melodías simultáneas y a destiempo se superponen como en ese espacio incierto, indefinido, que se creaba entre dos salas con música diferente de una misma disco.

De modo que en ciertos rincones se oyen, unas sobre otras, las melodías de todos los hombres que fui.

Dos

Brown 2035, San Lorenzo. Teníamos un JVC con tocadiscos, amplificador y radiocasete que mis viejos desmembraron al momento de la separación. Esas piezas separadas de algo que había sido uno simbolizaron, para mi imaginario infantil, el único nexo visible entre esas dos mitades de planetas que poco a poco se habían terraformado en Rosario, haciéndose habitables, después de la hecatombe que acabó con el planeta Brown de la galaxia San Lorenzo. Como una pieza huérfana que siempre convoca la parte faltante, el tocadiscos o el radiograbador eran a su vez la ausencia de la otra parte. Ningún otro objeto en ninguna de las dos casas me remitía a la disolución como aquel equipo desmembrado.

Pero antes de eso, cuando el planeta Brown de la galaxia San Lorenzo orbitaba a salvo de las hecatombes por venir, sonaba María Elena Walsh y también aquello de será, será como papá y mamá de Cantaniño, que preanunciaba hoyitos y lunares en la cara de mi hermana en camino. También Serrat, Silvio, Quilapayún, Zamba Quipildor o Los Trovadores, marcando un pulso subterráneo que habría de subyacer, latente, por debajo de la superficie de mis primeros gustos musicales para volver a su debido tiempo.

Por eso, a veces, cuando suena alguna música tan extemporánea y tan ajena, lo que suena es también algo más. Lo que suena es el eco de aquel planeta perdido, volviendo a través del tiempo y el espacio.

Tres

Otra calle Brown, pero en Rosario, entre Balcarce y Oroño. En vez de un planeta era un satélite abandonado. Era un departamento de un dormitorio, moderno y prolijo, que pertenecía al tipo con el que había formado pareja mi madre tiempo después del divorcio. Sólo estaba ocupado en los raros momentos en que el tipo no se quedaba en nuestra casa, donde ya llevaba un tiempo instalado a medias. Ahí, a ese satélite abandonado fuimos a parar con M., mi primera novia, la noche en que cumplimos el ¿primer? ¿segundo? aniversario. Sé que había preparado un mixtape -un casete que había estado armando durante días, en el que había grabado una serie de canciones escogidas con esmero: algo así como un abuelo de las playlist de hoy- pero no se me ocurre qué canciones podía tener además de "More Than Words", de Extreme, que ocupaba sin ninguna duda el primer puesto entre todas las canciones que considerábamos nuestra canción. "More Than Words" es y será siempre esa guitarra rasgada como con indolencia que reconocía de inmediato, el video en blanco y negro de aquellos años de MTV, la letra entera que me aprendí en inglés y que todavía hoy, cuando me sorprende en alguna radio, no puedo dejar de cantar en voz baja, frase a frase. Sé que tuvimos otras canciones pero no puedo recordarlas. ¿Dónde fueron las canciones que perdimos? ¿Qué recuerdos se llevaron?

Esa noche no hicimos el amor: M. sintió que no estaba lista. Nos exploramos con nuestra urgencia adolescente, nos desnudamos parte a parte, nos recorrimos con las manos y las lenguas hasta que la saliva se mezcló con el sudor y otros fluidos. Pero no hicimos el amor. Seguí, seguimos, esperando. Pasamos la noche desnudos, abrazados, conmovidos.

No sé si después, más adelante, hubo música en la sí que sería nuestra primera vez.

Cuatro

Colón y Viamonte. Ese departamento de mi viejo donde alguna vez dije que descubrí las maratones nocturnas de películas en HBO y a Cortázar con "La noche boca arriba". Yo iba y hablaba todo el tiempo de Depeche Mode. En diez años nadie se va a acordar de Depeche Mode, me dijo. Furioso, le escupí con rabia e ignorancia lo que cualquier adolescente del mundo: vos no sabés nada de música, andá a escuchar esas cosas del siglo pasado, andá a escuchar a esos viejos chotos de los Beatles con esos flequillitos de pelotudos. A veces igual le revisaba la colección de discos para ver si encontraba algo que nos acercara a los dos y me sorprendía cuando me topaba con Desintegration de The Cure o Rastaman Vibration de Bob Marley.

Pero lo que suena de fondo en ese punto del mapa es "Como un explorador" de Sabina y fue un par de años después. Fumábamos y tomábamos café. Yo había dejado de fumar a sus espaldas un par de años antes -para ser exactos, el 8 de marzo del 92, después de que Domizzi se anticipara a Bauza en el primer palo y mi viejo, nervioso y celebratorio, ahí en la tribuna que da al Palomar, se prendió un cigarrillo y me extendió la cajita de Marlboro 10-. Pero ese día fumábamos y yo hablaba y trataba de ponerle orden a las ideas de ese tiempo árido y desconocido en que se había transformado el después de M. al cabo de dos años y medio de relación. O tal vez no a eso, sino al reencuentro fortuito que tuvimos una noche y que nos llevó a los dos a la cama, un año, un año y medio más tarde y que lo puso todo a temblar. Quería conocer a otras chicas, estar solo, tener libertad; pero también la extrañaba a veces y no entendía muy bien si todavía la quería o no. No me dio una respuesta, no podía dármela. Lo que hizo, en cambio, fue poner ese bolero falaz, algo cursi y algo sabio, sobre el después de un final y ese amanecer a la aventura que dice que en otros puertos he atracado mi velero / Y en otros cuartos he colgado mi sombrero / Y una mañana / Comprendí que a veces gana / El que pierde a una mujer pero que después, sobre el final, advierte que también acecha, ahí, ese momento inevitable en que sólo me pongo triste cuando alguno / en el momento más inoportuno / me pregunta por ti.

Cinco

Y si total el mapa es imposible por qué no puede haber un rincón en el que confluyan no sólo varios tiempos en simultáneo -un verano y el invierno siguiente y una noche diez años después- sino también cuatro sitios en uno solo, y un puñado de canciones. Digamos, entonces, que hay una esquina al borde de mi mapa imposible que es un departamento de Santa Teresita y también la estación de buses, y una casa en Flores y también un hotel cerca de Puerto Madero. Y que suenen, en loop, la inconfundible guitarra inicial de "Since I don't have you" con la que otra chica y yo creímos que las casualidades eran destinos; las estrofas de "Needles&pins" de Los Ramones -I saw her today, I saw her face / It was the face I loved, and I knew / I had to run away- tal como las escuchamos, de pie, sin decir nada, en una fonola perdida de la estación, minutos antes de que se fuera; la voz desgarrada de Serrat, irrumpiendo de golpe después de tantos años, eco de un planeta extinto que de pronto vuelve, con eso de que porque la quería no quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse que una noche, lejos de casa, me conmovió casi hasta las lágrimas sin que me pudiera dar cuenta por qué. Y al final, casi inaudible, como desubicada, la voz áspera de Pity cantando "Me gustas mucho" en el televisor de ese hotel donde fuimos tanto más tarde, tan a destiempo, a pagar o apagar ese amor que nos habíamos inventado en un puñado de días de un verano remoto.

Seis

De modo que a veces se oyen, entremezcladas, las melodías de todos los hombres que fui mientras intentaba ser. O, para ser más exactos con la selección en la que me detengo hoy, los chicos que precedieron a los hombres que fui mientas intentaba ser.