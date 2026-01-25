Omitir para ir al contenido principal
Minotauro reeditó "Crash" y "Noches de cocaína"

J.G. Ballard, el más realista de los escritores

Ballard fue uno de los más grandes escritores del siglo XX. (Bettmann/Bettmann Archive)

Pequeñas delicias de un país normal

Por Gustavo Campana
FOTO ARCHIVO jose luis cabezas pablo grillo

Homenaje en La Plata por José Luis Cabezas a 29 años de su asesinato y la conexión con Pablo Grillo

“La relación con Cabezas es directa, es la impunidad del poder”

Por Juan Manuel Meza
Ola de frio en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en EE.UU.

Frío extremo, muertes y colapso

Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron esta mañana la ciudad de Zarate.

Entre el seguidismo y la autonomía

El PRO amaga autonomía con el DNU de la SIDE, pero apoya la reforma laboral

Por Werner Pertot

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

20/01/26 Horacio Medina, licenciado en Psicología, UBA. Psicoanalista. Escribio el libro Desapropiados, sobre personas restituidas que fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica

El psicoanalista Horacio Medina, sobre los nietos recuperados

“La desapropiación no es solo la restitución de un nombre”

Por Oscar Ranzani

Según un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional sobre el estado de las redes viales

La provincia de Buenos Aires es la tercera con mayor deterioro en las rutas nacionales

Por Juan Manuel Meza

La oposición busca frenar el tratamiento de la reforma libertaria

Un operativo para bloquear la precarización laboral

Por Paula Marussich

El País

El Gobierno trabaja para bajar la edad de imputabilidad

Punitivismo como la única solución

Glaciares Argentina

El proyecto libertario sigue sumando cuestionamientos

Glaciares: “La Barrick Gold es la principal interesada en la ley que impulsa Milei”

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes

Economía

Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Radiografía del mercado laboral

Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Ola de frio en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en EE.UU.

Frío extremo, muertes y colapso

Incendio Chubut

Una ola de calor reaviva los focos de incendio

Chubut reenciende todas las alarmas

Carcel de Devoto

Entre la posible venta, los edificios y el reclamo de un parque público

Qué destino tendrá la histórica cárcel de Devoto

Por Santiago Brunetto
GENTILEZA jose luis cabeza

“No se olviden de Cabezas”

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el reclamo de memoria y justicia sigue vigente

Deportes

Turin (Italy), 25/01/2026.- Juventus' Kenan Yldiz jubilates after scoring the goal (2-0) during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs SSC Napoli a at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 25 January 2026. (Italia) EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Roma y Milan no se sacaron ventaja y siguen en el podio

Serie A de Italia: Juventus goleó a Napoli y ayudó al Inter en la cima

FOTO PRENSA PLATENSE walter zunino platense

Platense Instituto, desde las 17

Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 rosario central belgrano de cordoba jorge almiron

Insólita caída de Rosario Central ante Belgrano

Jorge Almirón: “El empate era muy duro, imagínense la derrota”

FOTOBAIRES racing marcos rojo

Mercado de pases

Racing sumó al chileno Pizarro; Rojo está cada vez más lejos