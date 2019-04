Preocupados por las encuestas que el propio Jaime Durán Barba hizo llegar a la Casa Rosada y que dan cuenta del derrumbe de la imagen de Mauricio Macri, el equipo de asesores de Cambiemos recurrió al “carpool” como nueva estrategia para mejorar la imagen del Presidente. Entonces lo sentó a un autómovil junto con su figura con mejor perfil, la gobernadora María Eugenia Vidal, y difundió un video en el que recorren rutas sin banquinas y con pasajeros sin cinturones de seguridad.

El video en el que Macri es el conductor y Vidal va sentada en el asiento del acompañante fue subido a la cuenta de la Casa Rosada en Youtube y muestra tres minutos de una charla con slogans de campaña y venta de la gestión vial. Este tipo de video ya fue utilizado por Sergio Massa por lo que podría caer en la tentación de decir que Durán Barba le "robó" la idea al líder del Frente Renovador pero lo cierto es que los videos del tigrense también son un "homenaje" a otros que lo hicieron antes.

“Vamos a agarrar la 51 que estamos haciendo nosotros”, dice Vidal, quien luego explica que la vía por la que van es “una ruta norte sur que atraviesa toda la provincia desde Ramallo a Bahía Blanca, y en la que estamos haciendo casi 300 kilómetros sobre 700 en distintos tramos”. “Es mucho”, destaca un interlocutor. “Es mucho”, reafirma la funcionaria con mejor coaching.

Esto “tiene mucho valor”, añade Macri con virtual tono descontracturado: “Un elemento central para el crecimiento de una sociedad es la conectividad física y virtual. Si vos no tenés caminos y no tenés internet, no tenés futuro”, diagnostica.

Ambos funcionarios recorrieron tramos de las rutas 205 y 51 acompañados por el intendente de Saladillo, el radical José Luis Salomón, y el ex futbolista y campeón del mundo Julio Olarticoechea, quienes no llevaban los cinturones de seguridad de los asientos traseros. “Horas y horas de frente a estos camiones, sin banquinas. Ya con banquinas te da miedo”, comentó el Presidente en medio de la conversación.

El jefe comunal se preocupó por mostrar las “2800 luces led” instaladas y los tramos de ruta reparados. También resalta “el equilibrio” de su gestión con una justificación de los tarifazos: “Con el aumento de tasas que hicimos a fin de año y con bajar el 30 por ciento del consumo (de luz), logramos equilibrio”, dijo.