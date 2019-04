El cuerpo médico forense de la Corte Suprema se presentó ayer ante el TOF 5 para dar detalles del análisis de la historia clínica de Florencia Kirchner. Ahora, el tribunal de la causa Los Sauces debe resolver si le permite a la joven continuar en Cuba o mantiene la decisión de obligarla a volver al país. La documentación había sido presentada la semana pasada por la defensa de la hija de la ex presidenta, en una audiencia en la que reclamó que Florencia pueda permanecer en la isla hasta finalizar su tratamiento por el linfedema que padece. El argumento principal es que no hay motivos procesales que la requieran en suelo argentino en este momento.

En esta oportunidad el abogado de los Kirchner, Carlos Beraldi pidió presenciar la exposición de los forenses y sumar a los profesionales que habían elaborado un dictamen particular a pedido de la defensa. Sin embargo, ambas solicitudes fueron denegadas por los magistrados alegando que se trataba de una “reunión privada”. Ayer, la opinión vertida por los médicos de la Corte ante el Tribunal se mantuvo en reserva. Fuentes cercanas a la ex presidenta resaltaron que el mismo cuerpo forense ya se expidió con anterioridad y coincidió con sus pares cubanos, quienes afirmaron que Florencia no debe viajar mientras no tenga el alta médica.