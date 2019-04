Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el primero de los permisos judiciales que necesita para viajar a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien permanece bajo tratamiento médico en la isla. Fue el Tribunal Oral Federal 5, a cargo del debate oral que se llevará a cabo sobre la causa Los Sauces, quien habilitó a la ex mandataria a ausentarse entre el 20 y el 30 de abril. CFK aún espera el permiso de otros dos tribunales. Por otro lado, dos expertos del Cuerpo Médico Forense señalaron faltantes en la historia clínica de Florencia. En los próximos días deben entregar un informe sobre si debe o no continuar el tratamiento en Cuba.

El TOF 5 deberá juzgar a la senadora, a Florencia y a Máximo Kirchner, entre otros procesados, por asociación ilícita y lavado de dinero. El juicio oral aún no tiene fecha de inicio y, de hecho, hay un conflicto de competencia pendiente de resolución en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que determinará si el caso cambia o no de tribunal. La ex presidenta tiene que recibir además el permiso del Tribunal Oral Federal 2, que sí puso fecha de inicio para el 21 de mayo próximo al primer juicio oral en su contra por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Lázaro Báez en Santa Cruz, y por parte del Tribunal Oral Federal 8, que tiene a cargo la causa Hotesur. En paralelo, una neuróloga y un psiquiatra mantuvieron un encuentro con el TOF 5, que debe resolver el pedido de la defensa de Florencia Kirchner de permanecer en Cuba hasta recibir el alta médica. Los profesionales hicieron observaciones a la historia clínica presentada por los abogados de la cineasta. En ese sentido, advirtieron que al documento sanitario le faltan las imágenes que acompañan los estudios y detectaron errores en los informes de otros análisis. Además, señalaron que muchos de los estudios realizados no llevaban especificados la aparatología utilizada.