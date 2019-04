Los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazaron por unanimidad la “suspensión del juicio a prueba” o “probation” solicitada por el endoscopista Diego Bialolenkier, en el proceso que se le sigue por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin luego de un procedimiento a su cargo. El tribunal, integrado por los magistrados Patricia Llerena, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, decidió que no corresponde aplicar el beneficio porque el mínimo de la pena para homicidio culposo, cinco años, excede el plazo del juicio a prueba, que es de un máximo de tres. También argumentaron los jueces para fundar el rechazo que el Ministerio Público Fiscal recomienda no otorgar la “probation” cuando en los procesos haya otros imputados a los que no les asiste el beneficio.