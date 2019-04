Justicia contra el ajuste

La Justicia Federal hizo lugar ayer a la medida cautelar en el amparo presentado por el concejal y precandidato a intendente del Frente Juntos, Roberto Sukerman, por la falta de vacunas por el caso de Jazmín, una beba de 13 meses que padece fibrosis quística y que no pudo recibir las dosis correspondientes. En su fallo, la jueza Sylvia Aramberri ordenó a la Secretaría de Salud nacional la "provisión inmediata de vacunas" al Centro de Salud Nº 13 ubicado en Rouillón 3671, al que asiste la nena, una medida que beneficia a todos los niños y niñas que reciben atención en el lugar. Además, la magistrada solicitó que las autoridades sanitarias nacionales informen "en un plazo de cinco días las condiciones del suministro de las vacunas correspondientes al Calendario Nacional", y requirió al Programa Provincial de Inmunizaciones información (nodo Rosario) sobre irregularidades, demoras o faltantes de vacunas. "La realidad nos interpela todos los días con situaciones de injusticia, por eso desde nuestro lugar nos sentimos en la obligación de accionar para llevar algo de alivio a las personas que la están pasando mal con las políticas de ajuste y miseria del gobierno nacional", dijo Sukerman.

En la presentación realizada el lunes pasado, Sukerman planteó que actualmente no hay stock de 8 de las 20 vacunas que están incluidas en el calendario obligatorio. "Desde mayo del año pasado notamos el faltante de vacunas cuando tenemos una ley nacional que establece que las vacunas deben ser públicas, gratuitas y obligatorias, y el gobierno nacional no las está enviando", explicó el edil.

Ayer, la jueza Aramberri hizo lugar a a la cautelar y ordenó la provisión inmediata de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional obligatorio, que corresponden desde el nacimiento de la persona hasta los 11 años en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Alana Montenegro, la mamá de Jazmín, había manifestado en la presentación del amparo que esta situación de carencia de stock en establecimientos provinciales y municipales viene siendo denunciada desde el año 2018.

Por otra parte, el fallo de la magistrada destaca el testimonio brindado el pasado martes por el director del Centro de Salud, Carlos Fachinelli. El médico señaló en relación al stock de vacunas: "Está faltando en forma muy frecuente desde el año 2018, el suministro es discontinuado, no en una vacuna en particular. Yo trabajo desde hace 10 años en el centro de salud con poblaciones heterogéneas, con personas con madres continentes pero mucha población con oportunidades perdidas, al no haber stock se pierde la oportunidad de garantizar un derecho a cargo de ese niño".

El director del Centro de Salud Nº 13 al que asiste la beba agregó: "Por ejemplo, en el caso del Rotavirus, si el niño se retrasa en el esquema pierde la vacunación y puede estar vulnerable a esa enfermedad y conlleva riesgo de vida. Estamos empezando a ver carnets incompletos que antes no se veían. En marzo faltaba triple viral, Salk, Sabin, Rotavirus HPV, antifiebre amarilla, y en abril las faltantes son pentavalente, salk, memveo, antigripal, hpv". Con relación a las vacunas pendientes de colocación a la beba, el médico refiere que "le faltan las de los cinco meses, seis meses y las vacunas correspondientes a los doce meses de vida".

En su resolución, la jueza Aramberri señaló la "abierta vulneración de la política pública de control de enfermedades prevenibles con vacunación y de las obligaciones de suministro a cargo de la autoridad de aplicación. También se comprueba la existencia del peligro en la demora, por cuanto, el presente caso involucra la ejecución de una política sanitaria declarada por el Congreso de interés nacional, que tiene por objeto preservar la salud individual y pública evitando situaciones de emergencia epidemiológica en relación a las enfermedades prevenibles por vacunación".